Grâce à cette nouveauté, les montres et GPS Garmin sont encore plus pratiques pour vos sorties à vélo

Les montres connectées et compteurs GPS signés Garmin sont désormais compatibles avec la navigation cartographique de Komoot. Il est ainsi possible d’afficher ce type d’interface directement sur votre appareil Garmin. Même ceux qui n’ont à l’origine aucune capacité en la matière.

Garmin est l’une des grandes références en matière de montres connectées et de compteurs GPS. Bonne nouvelle : ces appareils s’enrichissent d’une nouvelle fonction et peuvent désormais faire tourner la navigation cartographique de Komoot. Pour rappel, Komoot est une application très populaire – plus de 10 millions de téléchargement sur le PlayStore – dédiée à la planification d’itinéraires pour les cyclistes et randonneurs.

Une condition importante à respecter

Dans un communiqué de presse officiel, Komoot indique que les appareils Edge, Fenix, Vivoactive, Series Venu et Forerunner de Garmin sont compatibles avec sa fonction GPS. Mais là où le binôme fait fort, c’est que même les périphériques n’ayant aucune capacité de navigation intégrée sont éligibles à cette fonction. Très pratique, en somme.

Il convient cependant de respecter deux choses : correctement télécharger l’application Komoot Connect IQ sur votre device Garmin, mais aussi et surtout être abonné à Komoot Premium, qui coûte la somme de 59,99 euros par an. Ce faisant, vous aurez accès à l’interface cartographique de Komoot ainsi qu’à ses fonctionnalités.

Synchronisation des modifications d’itinéraire

La marque évoque notamment la navigation hors ligne, le Zoom&Move, le mode sombre ou encore les informations de conduite (vitesse, distance, puissance, cadence). Il est aussi possible de modifier son itinéraire depuis l’application Komoot, qui se synchronisera automatiquement avec votre appareil Garmin – à condition d’avoir une connexion internet.

Pour en profiter – outre les conditions d’abonnement à respecter -, il suffit de sélectionner la carte Komoot au moment où vous lancez votre randonnée ou sortie à vélo électrique ou musculaire. L’application vous donnera en effet le choix entre cette option, et la carte native de Garmin. Il est aussi possible de modifier ses préférences directement depuis les paramètres.

