Garmin lance deux nouveautés très intéressantes pour les sportives

Garmin a profité du CES pour dévoiler une nouvelle montre et une ceinture cardiaque spécialement conçues pour les femmes.

On s’y attendait et Garmin n’a pas manqué au rendez-vous. Comme prévu, le constructeur américain a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler plusieurs nouveautés à destination des femmes sportives : les montres Garmin Lily 2 et Garmin Lily 2 Classic, ainsi que la ceinture thoracique Garmin HRM-Fit.

Garmin a ainsi présenté deux nouvelles montres connectées pour la gamme Lily 2, qui vient logiquement succéder à la première Garmin Lily, lancée il y a bientôt trois ans. Comme la première version, cette montre s’adresse surtout aux personnes avec des poignets fins et notamment les femmes avec un petit cadran et un bracelet fin de 14 mm de largeur. La montre profite par ailleurs d’un écran Oled monochrome sur fond coloré avec les différents menus qui viennent s’afficher en niveau de gris par-dessus le fond de cadran. Le boîtier affiche par ailleurs un format plutôt réduit avec un format de 35,4 x 35,4 x 10,1 mm pour un écran affichage rond de 240 x 201 pixels.

Si la montre mise avant tout sur son design, la Lily 2 n’est cependant pas exempte de fonctions de sport et de santé. Elle va ainsi permettre de mesurer sa fréquence cardiaque en temps réel, profite d’un oxymètre de pouls et va intégrer de nombreuses mesures classiques des montres Garmin comme l’algorithme Body Battery. On va également retrouver une analyse du sommeil et une estimation du niveau de stress. En revanche, les Garmin Lily 2 ne permettent pas de suivre le tracé de vos entraînements, en l’absence de puce GPS dédiée.

La Garmin Lily 2 est déclinée en deux versions : standard à 279,99 euros (en rose ou doré) avec bracelet silicone ou Classic à 299,99 euros ou 349,99 euros (en brun, bronze, sauge ou doré) avec bracelet en tissus ou en cuir.

Une ceinture de fréquence cardiaque conçue pour les femmes

En plus de ses nouvelles Lily 2, Garmin a également présenté une deuxième nouveauté pour les sportives : la ceinture de fréquence cardiaque HRM-Fit. À l’instar d’une ceinture thoracique classique comme la HRM-Pro, elle va analyser la fréquence cardiaque en temps réel en se basant sur les signaux électriques du cœur grâce à deux électrodes. Dès lors, elle sera plus fiable qu’un suivi optique via la montre de sport. Par ailleurs, la HRM-Fit a l’avantage de pouvoir se fixer directement sur une brassière ou un soutien-gorge de sport. Dès lors, pas besoin que la ceinture fasse le tour complet du buste, puisqu’elle vient se clipser directement au vêtement.

Du côté des mesures proposées, la HRM-Fit va analyser non seulement la fréquence cardiaque, mais également la variabilité de la fréquence cardiaque et la dynamique de course. La ceinture peut être connectée non seulement à une montre Garmin, mais gère également les protocoles ANT+ et Bluetooth LE. Dès lors, elle pourra également se connecter à un home trainer, un tapis de course ou même un smartphone, depuis Strava par exemple.

La ceinture Garmin HRM-Fit est d’ores et déjà disponible au prix de 159,99 euros.