Garmin s’apprêterait à lancer une nouvelle montre connectée élégante pour les petits poignets

Dans une page de son site japonais, Garmin a dévoilé une image d'une montre encore pas annoncée, la Lily 2 Sport, qui s'adresse surtout à une audience féminine.

Si Garmin est surtout connu pour des montres sportives ou fitness à l’instar de ses gammes Forerunner, Venu ou Epix, le constructeur américain propose également plusieurs gammes plus élégantes. C’est le cas notamment de la Garmin Lily, lancée début 2021 et dotée d’un bracelet fin et d’un écran LCD de 1 pouce de diamètre.

Trois ans après la première génération de sa montre connectée, il semble désormais que Garmin s’apprête à lancer une nouvelle version de sa montre orientée d’abord vers un public féminin avec une nouvelle Garmin Lily 2 Sport.

L’information, découverte par le site Gizmochina, a en effet été publiée initialement sur le forum de support japonais du site de Garmin. Une nouvelle page y présente une nouvelle montre « Lily 2 Sport » avec un design légèrement différent de celui de la première version, aux côtés des autres modèles de la gamme.

Un nouveau système d’accroche de bracelet

À en croire l’image d’illustration utilisée par Garmin, la Lily 2 Sport devrait reprendre en grande partie le format de la première version. Elle aurait cependant droit à un nouveau système d’accroche de bracelet, avec des cornes métalliques plus élégantes que le système en plastique de la première génération. Par ailleurs, ce système d’accroche pourrait également permettre de changement plus facilement de bracelet avec un bracelet standard au format 14 mm. On devrait également retrouver le même système d’affichage LCD monochrome que sur la première montre, toujours sans lunette ni couronne rotative et avec un bracelet particulièrement fin adapté aux petits poignets. Outre la Lily 2 Sport, Garmin préparerait également une Lily 2 Classic.

Pour les tarifs, la Garmin Lily 2 Sport devrait être lancée autour de 250 euros tandis que la Lily 2 Classic s’afficherait à 300 euros. On ignore encore quelles seront les caractéristiques précises des deux montres. Rappelons que la première Garmin Lily était quant à elle dotée d’un cardiofréquencemètre et d’un oxymètre de pouls, mais qu’elle ne permettait pas de suivre l’itinéraire de ses entraînements en l’absence de puce GPS dédiée.

On ignore encore quand les nouvelles montres Garmin Lily 2 seront officiellement présentées.