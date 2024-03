Garmin améliore ses montres avec cinq nouveautés bien pratiques

Garmin a lancé le déploiement de sa mise à jour de mars 2024 qui va permettre de faire profiter une large partie de sa gamme de montres de sport de cinq nouveautés.

Principal acteur du domaine des montres de sport, Garmin ne se repose pas sur ses lauriers et propose régulièrement des mises à jour sur ses modèles existants afin de les enrichir de nouvelles fonctionnalités. C’est le cas avec une nouvelle mise à jour annoncée ce jeudi qui va profiter à de nombreux modèles de la gamme du constructeur américain.

Dans un communiqué de presse partagé ce jeudi, Garmin annonce en effet le déploiement d’une mise à jour importante pour plusieurs de ses montres. Ce sont ainsi cinq nouveautés qui sont à l’ordre du jour pour cette mise à jour de fonctionnalité de mars 2024, concernant aussi bien la course à pied que le triathlon, la corde à sauter ou le sommeil.

Du côté du triathlon, la mise à jour des montres Garmin va désormais reconnaître automatiquement le passage d’une activité à l’autre pendant les phases de transition et enregistrer toute seule les différentes étapes de nage, de cyclisme et de course à pied lors de l’enregistrement d’une séance « multisport ».

Pour la course à pied, les montres Garmin vont désormais pouvoir accéder à une base de données de 10 000 pistes de 400 mètres à travers le monde pour mesurer précisément la distance lorsque vous vous entraînez sur l’une d’entre elles. Pour la course à pied, la mise à jour va vous permettre de choisir entre un mode libre ou un objectif de durée, de sauts, de fréquence cardiaque ou d’enchaînements.

Des nouveautés pour toutes les gammes

La mise à jour de mars 2024 pour les montres Garmin permet également aux utilisateurs d’annuler un tour. Pour rappel, cette fonction permet d’appuyer sur le bouton « lap » (ou back) durant un entraînement pour diviser les différentes phases de son entraînement. Désormais, un second appui sur ce même bouton huit secondes après l’appui initial va annuler son enregistrement pour corriger une erreur.

Enfin, cette mise à jour va également permettre de retrouver la fonction de « sleep coach », ou « coach de sommeil », avec des conseils de durée de sommeil pour récupérer suffisamment en fonction des dernières nuits. Pour rappel, cette nouveauté était déjà disponible sur les dernières montres Garmin Venu 3 et Garmin Vivoactive 3.

Nombreuses sont les montres Garmin qui pourront profiter de ces nouvelles fonctionnalités. Dans le détail, cette mise à jour sera déployée sur :

Garmin précise que la mise à jour est déjà proposée pour ses montres connectées. Le constructeur indique cependant que le déploiement arrivera un peu plus tard pour sa toute dernière montre, la Garmin Forerunner 165.