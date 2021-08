Google dévoile sa nouvelle gamme Nest par erreur, puis supprime les images

Oups, petite erreur de la part de Google qui a publié trop tôt ses nouveaux produits Google Nest sur sa boutique.

L’actualité des produits Google est décidément très riche cette semaine. La firme a en effet dévoilé ses futurs Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui sortiront à la fin de l’année et marqueront un retour de Google sur le marché des fleurons très haut de gamme, notamment grâce à la puce Google Tensor. Les smartphones ne sont pas la seule gamme d’appareils développés par Google. La firme a aussi dans son sac des produits pour la maison connectée.

La bourde du Google Store

Un internaute a repéré une mise à jour du Google Store, peut-être liée à l’annonce des Pixel 6, avec des produits Google non annoncés. Le site The Verge a pu réaliser des captures d’écran avant que Google ne corrige son erreur et ne fasse tout disparaitre. Dommage, l’annonce des Pixel 6 était une façon intelligente de lutter contre les premières fuites autour du téléphone.

Si les liens vers les produits ne fonctionnaient pas, on peut tout de même dresser une liste des appareils que Google n’a pas encore dévoilés officiellement :

Nest Cam with floodlight

Nest Cam (indoor, wired)

Nest Cam (outdoor or indoor, battery)

Nest Doorbell (battery)

On a donc notamment une caméra et une sonnette connectée fonctionnant sur batterie, pratique notamment en extérieur. La firme devrait aussi proposer une caméra plus classique et filaire ainsi qu’une caméra d’extérieur avec des projecteurs.

Aucun prix ni caractéristique n’accompagne ces produits dont on connait désormais seulement le nom et une image d’illustration.

En attendant une vraie présentation, on peut tout de même raisonnablement penser que la conception des produits est terminée, puisqu’ils sont prêts à être ajoutés sur la boutique. L’annonce ne devrait donc pas tarder.