La FCC certifie un nouveau produit Google en approche

Google a un nouveau produit sans fil en préparation. Il devrait s'agir d'une nouvelle caméra Nest.

La maison connectée est l’un des secteurs sur lequel Google investit beaucoup depuis plusieurs années. Le rachat de Nest est passé par là et la firme propose toute une suite de produits : thermostat, caméra, écrans Smart Display, etc. La suite se prépare pour la fin de l’année 2021 et la FCC semble avoir déjà certifié un produit en préparation. Cet organisme américain certifie les produits de télécommunication avant leur commercialisation. C’est l’une des dernières étapes dans la conception d’un produit avant son lancement.

C’est le site 9To5Google qui a repéré ce nouveau produit « GWX3T » qui est simplement décrit comme un « produit sans-fil ». Toujours d’après le site, ce produit serait une nouvelle caméra Nest.

Une nouvelle gamme de produits connectés à l’automne

Le numéro de modèle GWX3T est placé au même endroit et avec les mêmes certifications Wi-Fi et Bluetooth Low Energy que sur les caméras Google Nest. Dans le descriptif de la FCC, on ne trouve aucune trace d’information sur une alimentation électrique.

Les caméras Nest Cam IQ que ce soit le modèle Indoor, pour l’intérieur, ou Outdoor, pour l’extérieur, sont en rupture de stock sur la boutique de Google. Le renouvellement est donc attendu, mais il pourrait attendre la fin de l’année.

Cet automne, Google devrait organiser un nouvel événement « Made By Google » où la firme devrait dévoiler sa nouvelle gamme de caméras Nest. On s’attend aussi à la présentation du Google Pixel 6 et son design très particulier.