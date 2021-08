Google One pourrait ajouter les jeux et apps du Play Pass à son abonnement

Disponible depuis un moment pour proposer notamment du stockage supplémentaire pour Drive et Photos, Google One pourrait s’enrichir un peu plus. Le service d’abonnement envisagerait une version incluant Play Pass.

Jusqu’à présent, si vous vouliez avant tout augmenter votre espace de stockage disponible pour Google Drive ou Google Photos, vous deviez investir dans l’abonnement Google One.

Pour ce prix-là (à partir de 1,99 euro/mois pour 100 Go supplémentaires), vous disposez également de services supplémentaires comme l’assistance d’experts Google, un VPN intégré, un partage avec les autres membres de la famille et des avantages en tous genres (tarifs sur les hôtels, crédits Google Play…). À la différence d’Apple One, ici point de combo de services, mais cela pourrait bientôt changer.

Une façon de doper le Play Pass

Selon le site 9to5Google qui a décortiqué des fichiers APK de la dernière mise à jour de Google One, le service pourrait bientôt s’enrichir du Play Pass, un abonnement lancé par Google il y a quelque temps et qui ne semble pas connaître un succès foudroyant.

Le Play Pass permet, moyennant un forfait mensuel, d’accéder à des applications et des jeux Android Premium de manière illimitée. Google aurait dans l’idée de proposer une nouvelle offre permettant de regrouper Google One et Play Pass dans un nouvel abonnement avec une remise à la clé.

Le site spécialisé explique ne pas savoir de combien serait la remise. Ce bundle fonctionnerait pour les abonnés actuels au Play Pass désirant ajouter Google One et inversement, quel que soit le forfait stockage choisi (et évolutif). Une période d’essai serait également proposée, puis il serait possible de revenir à l’ancien modèle à tout moment.