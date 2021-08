Une loi bipartisane intitulée l'Open App Markets Act s'en prend directement aux règles qui régissent les stores d'Android et iOS. Elle porte notamment sur les achats in-app et la capacité des développeurs à dégager des profits sur l'App Store et le Play Store.

Marsha Blackburn est sénatrice républicaine. Richard Blumenthal est quant à lui démocrate. Ils ont beau ne pas être dans le même camp politique, ils ont déposé côte à côte une loi intitulée « Open App Markets Act » (Loi pour des marchés d’applications ouverts en bon français).

Comme son nom le laisse penser, celle-ci s’en prend directement aux systèmes de distribution d’applications mis en place à la fois par Google et Apple, considérés comme des monopoles qui ne disent pas leur nom.

Une loi proconcurrence

Le Wall Street Journal s’est intéressé de près à cette loi. Selon lui, elle imposerait des restrictions à l’App Store et au Play Store, en particulier sur les règles qu’ils peuvent imposer aux développeurs d’applications.

Bien entendu, une telle loi vient bien entendu apporter une réponse aux débats qui ont entouré le procès Epic vs Apple, qui a notamment porté sur la capacité d’un développeur –Epic Games en l’occurrence- à proposer des achats in-app sans passer pas les systèmes de paiement d’Apple. Google avait d’ailleurs exclu Fortnite du Play Store pour cette même raison peu de temps après Apple.

Richard Blumenthal a commenté la loi qu’il vient de co-déposer ainsi : « Pendant des années, Apple et Google ont écrasé leurs concurrents et maintenu les consommateurs dans l’ignorance – empochant des gains considérables tout en agissant comme des gardiens soi-disant bienveillants d’un marché de plusieurs milliards de dollars. Ce projet de loi partisan contribuera à briser la mainmise de ces géants de la technologie, à ouvrir l’économie des applications à de nouveaux concurrents et à donner aux utilisateurs de téléphones mobiles davantage de contrôle sur leurs propres appareils. »

Apple commente, Google se tait

Apple a commenté le dépôt de cette loi en affirmant que son App Store « est la pierre angulaire de notre travail pour connecter les développeurs et les clients d’une manière sûre et digne de confiance. Le résultat a été un moteur sans précédent de croissance économique et d’innovations. » Sous-entendu : ils n’ont pas été les seuls à en profiter et la croissance générée par l’App Store a rayonné en dehors des bureaux d’Apple.

Google pour sa part n’a pour l’heure pas souhaité commenter ce dépôt de loi. Déjà en juillet dernier, 36 états américains s’en sont pris à la firme de Mountain View en l’attaquant en justice pour ses pratiques jugées monopolistiques sur le Play Store.