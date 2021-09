Discord : vous allez bientôt pouvoir regarder YouTube entre amis

Selon un article de The Verge, la fonctionnalité Watch Together, en test actuellement sur certains serveurs Discord, pourrait être déployée dès ce mois d'octobre. Elle permet de regarder des vidéos et d'écouter de la musique en compagnie de vos contacts Discord et sur vos serveurs.

Il y a quelques jours, certains bots musicaux très populaires sur Discord comme Rythm et Groovy Bot ont été fermés à la demande de YouTube. Ils permettaient de diffuser de la musique tirée de YouTube ou Spotify ou d’autres services de streaming musical directement dans un serveur Discord, dans le but d’accompagner une session de jeu ou un appel en visio sur le service.

Un article de The Verge permet d’éclairer les raisons de cette demande sous un jour nouveau. On y apprend que Discord et YouTube travaillent de concert à une intégration des vidéos de la plateforme de Google directement dans les serveurs Discord.

Session visionnage

En anglais, la fonctionnalité s’appelle Watch Together. Elle permet tout simplement de regarder des vidéos avec d’autres utilisateurs de Discord en simultané.

Discord l’avait déjà testé il y a 10 mois avant de l’arrêter, mais la récente fermeture des bots Discord a certainement dû relancer le projet.

Le bouton Watch Together pourrait se trouver juste à côté de celui de partage d’écran, tant les deux fonctionnalités semblent proches dans leur usage. La différence, c’est que l’intégration de YouTube sera un peu plus poussée qu’avec un partage d’écran classique.

Un utilisateur en train de partager une playlist pourra par exemple donner le contrôle de celle-ci à un autre membre de son serveur.

Des publicités incluses

Différence majeure avec les bots : le service devrait inclure de la publicité entre et durant les vidéos. C’est certainement cette perte de revenus potentiels qui a motivé les demandes de fermetures de Rythm et Groovy Bot.

Pour l’heure, la fonctionnalité est en test auprès de quelques utilisateurs, mais The Verge pense qu’elle pourrait être déployée plus largement dans les semaines à venir, dès ce mois d’octobre possiblement. Pour tester le Watch Together avant cela, vous pouvez vous rendre sur le serveur Discord Game Labs, où il est en ce moment même activé.