Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro traduisent plus vite que leur ombre grâce au Tensor

La reconnaissance vocale et la traduction ont lieu directement au sein des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En résulte un gain de temps et d'énergie.

Lors de la présentation des Pixel 6 et Pixel 6 Pro et du lancement officiel de la version stable d’Android 12, Google a présenté ses avancées en matière de reconnaissance vocale.

D’après Google, les deux téléphones possèdent des modèles de reconnaissance vocale directement inclus dans le téléphone. L’avantage est double : on gagne du temps, et comme c’est le nouveau processeur Tensor qui travaille, pas besoin de télécharger de données. Il y a donc un gain certain à attendre en matière d’autonomie.

Le système de reconnaissance vocale le plus avancé

Google s’est pris pour Apple un instant, en avançant que ce système de reconnaissance vocale était le plus avancé jamais présenté par Google. On a envie de dire heureusement que lorsque vous présentez des nouveautés, elles sont meilleures que ce qui existait avant.

D’après la présentation, on devrait tout de même y gagner pas mal de temps : il serait possible d’écrire trois fois plus rapidement qu’en tapant les mots. Et en effet, la démo réalisée s’avère plutôt convaincante. Tout l’intérêt de la séquence était sans doute de montrer à quel point il est facile d’écrire avec la reconnaissance vocale.

Autre petit ajout sympathique : lorsque vous communiquez avec un proche dont vous possédez le contact dans votre répertoire, le Pixel est capable de le reconnaitre lorsque vous le prononcez et de l’écrire avec la bonne orthographe.

Le Pixel comprend aussi des mots comme « effacer » ou « envoyer » sans les écrire. On espère qu’il n’envoie pas trop vite un message pas terminé s’il contient le terme « envoyer »…

La traduction en direct

L’envoi de messages dans une autre langue est aussi simplifié au passage : on peut déclamer un message en anglais et il s’affichera en japonais auprès d’un contact qui parle cette langue.

La traduction se déroule entièrement à l’intérieur de l’appareil, a précisé Google. On peut en profiter sur Google Messages, WhatsApp, Google Chat, Snapchat, Instagram, Twitter et Line. 48 langues sont incluses pour le moment.

Bien sûr, la traduction audio est bien de la partie aussi. Pour faire la démo, Google a invité Marie Kondo, la célèbre écrivaine spécialiste du rangement. Celle-ci s’est émerveillée de la facilité avec laquelle le Pixel traduisait en direct ses paroles en anglais.