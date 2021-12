YouTube : les chapitres vidéo arrivent sur les consoles de jeux et les téléviseurs

La plateforme YouTube a annoncé l'ajout d'une fonctionnalité bien pratique pour les applications des consoles de jeu et des Smart TV les plus récentes : le chapitrage des vidéos.

Regarder une vidéo YouTube sera bientôt agréable même loin de son smartphone ou de son PC. Dans un récent tweet, la plateforme a annoncé que la fonctionnalité de découpe de vidéo en chapitres serait progressivement déployée sur les téléviseurs les plus récents ainsi que sur les consoles de jeu. Ces appareils bénéficient tous d’une application YouTube dédiée, mais qui manque parfois un peu d’ergonomie. L’ajout d’une nouvelle fonction est donc toujours la bienvenue.

Sans avoir plus de détails de la part de YouTube, on imagine que cela concerne ainsi les consoles les plus répandues, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et autres Nintendo Switch. Pas d’informations non plus concernant les modèles de Smart TV qui profiteront de la mise à jour de l’application, si ce n’est qu’il s’agit « des plus récents » modèles. Si votre téléviseur a déjà quelques années, vous n’aurez très probablement pas droit à cette nouveauté.

Les chapitres sur les vidéos YouTube

Depuis 2020, le chapitrage vidéo était uniquement disponible pour YouTube sur les navigateurs web et les apps mobiles Android et iOS. Elle permet de découper la vidéo en différentes sections (dites chapitres), associées à un horodatage et possédant chacune un titre ainsi qu’un aperçu.

Les créateurs peuvent créer eux-mêmes leurs propres chapitres ou bien utiliser la fonction de chapitres automatiques. Ceci est particulièrement pertinent sur les vidéos longues et clairement structurées, par exemple pour les tests de produits en vidéo sur la chaîne de Frandroid. L’utilisateur peut ainsi avancer directement à la partie qui l’intéresse. Sur TV et console, cette option sera appréciable, la navigation avec une télécommande ou une manette de jeu étant parfois un peu ardue.

