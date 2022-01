Google G Suite : les utilisateurs gratuits vont bientôt grincer des dents

Ça nous pendait au nez, c'est arrivé : Google se débarrasse de la version « Legacy » gratuite de sa G Suite. Les utilisateurs qui en tiraient toujours profit vont maintenant devoir passer sur les formules payantes de Google Workspace.

Le gratuit c’est fini. Enfin pour la G Suite. Devenue Google Workspace en 2020 après un grand mouvement de réorganisation des outils de productivité de Google, la G Suite — essentiellement dédiée au monde professionnel — comportait toujours une formule gratuite, permettant notamment certains avantages (comme un nom de domaine différent du traditionnel « @gmail.com »), mais aussi et surtout l’accès à certaines applications sans rien payer. Une formule gratuite que Google a officiellement abandonnée il y a 10 ans, mais que la firme avait étrangement choisi de maintenir gratuitement en service… jusqu’à présent.

Un mail envoyé hier aux administrateurs de ces comptes gratuits G Suite « Legacy » annonce que le service ne sera plus disponible à compter du 1er juillet 2022. « Tous les utilisateurs restants passeront désormais à un abonnement payant Google Workspace mis à niveau en fonction de leur utilisation », avertit Google. Comme le précise 9to5Google, les seules offres gratuites de la Workspace sont désormais les formules destinées aux organisations à but non lucratif et celles vouées à l’éducation.

5 euros par mois minimum pour profiter de la Workspace

On apprend pour le reste que les utilisateurs concernés ont jusqu’au 1er mai 2022 pour sélectionner une nouvelle formule, payante cette fois. En cas d’oubli, Google le fera pour eux en se basant sur les services qu’ils utilisent actuellement. En cas de reclassement automatique, 9to5Google indique toutefois que Google ne facturera rien avant deux mois. Attention par contre, votre compte sera automatiquement suspendu si aucun détail de facturation n’est saisi avant le 1er juillet 2022. Il sera alors toujours possible de restaurer le compte ultérieurement en cas de besoin.

« La mise à niveau de votre ancienne édition gratuite de G Suite vers Google Workspace ne vous demandera que quelques étapes et ne perturbera pas vos utilisateurs finaux. Pour vous aider dans cette transition, vous disposerez d’options de réduction pendant 12 mois après le 1er juillet 2022 », lit-on.

Notez que Google propose également aux administrateurs d’exporter les données de leur organisation vers une archive Google Cloud. Toutes les infos sur cette possibilité d’export sont contenues à cette adresse. Si vous souhaitez rempiler avec la Workspace, les offres débutent en France à partir de 5,20 euros hors réductions.

