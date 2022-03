Le Google Pixel Notepad (Fold) sortirait bel et bien dès cette année

Le premier smartphone à écran pliant de Google devrait bel et bien sortir en 2022, à un prix défiant toute concurrence.

Près d’un an après les premières rumeurs au sujet du smartphone à écran pliant de Google, on en apprend davantage sur celui qui se ferait appeler « Google Pixel Notepad ».

Comme le rapporte le site NoteBookCheck, le compte Twitter TheGalox_ a publié quelques informations sur la disponibilité du premier smartphone à écran pliant du constructeur américain.

"Pixel Notepad will start production in the third quarter of 2022"

Their target price is $1399, we'll see of they can hit that price pic.twitter.com/gIobp1BxLo

— Anthony (@TheGalox_) March 15, 2022