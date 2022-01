Pixel 7 : Google plancherait sur une caméra dissimulée sous l’écran

Google a déposé en août dernier un brevet qui permettrait d'inclure une caméra invisible sous l'écran d'un smartphone. Cette technologie pourrait bien être intégrée aux prochains modèles Pixel de la firme.

Google planche activement sur des solutions pour cacher les capteurs et la caméra frontale sous l’écran de ses smartphones. Comme le révèle LetsGoDigital, la firme de Mountain View a déposé en ce sens un brevet détaillé cet été auprès de l’USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis). Le but serait d’augmenter au maximum la taille qu’occupe l’écran et, bien entendu, de supprimer le poinçon occupé actuellement par l’appareil photo… tout en conservant une qualité photo satisfaisante.

La technologie du brevet déposé par Google

Le brevet met en lumière un schéma d’écran intégrant la caméra, un flash et un capteur. La dalle OLED cacherait ainsi deux capteurs photo correspond à la caméra selfie, ainsi qu’un flash, sur le coin supérieur droit. Sur la gauche serait dissimulé le capteur de luminosité.

L’écran du téléphone mentionné dans ce brevet utiliserait un affichage émissif. Seule une partie correspondant à l’emplacement de la caméra serait non émissive, de manière à laisser pénétrer la lumière. Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung utilise déjà cette technologie. Celle-ci a été inventée, entre autres, par Sangmoo Choi, ingénieur spécialiste des dalles AMOLED, qui a travaillé auparavant chez Samsung pendant plus de 14 ans et est maintenant employé par Google.

La firme pourrait bien vouloir sortir son prochain Pixel, le Pixel 7, avec ce type d’écran. Google planche très sérieusement sur l’idée de la caméra dissimulée, puisqu’au mois de mai dernier déjà, le GAFAM avait déposé un brevet mettant en avant un système de fenêtre et de prisme. Reste qu’avec la technologie d’affichage émissive, la caméra n’est pas encore totalement invisible, comme on peut le voir sur le Galaxy Z Fold 3. Or, le brevet ne semble pas apporter de solution précise à ce problème. Jusqu’ici, seuls quelques smartphones possèdent des caméras cachées sous l’écran, notamment le ZTE Axon 30 5G et 20 5G et le Xiaomi Mix 4.

Le Pixel 7 devrait être disponible en fin d’année 2022 : il n’est donc absolument pas certain qu’il puisse profiter de la technologie mentionnée dans ce brevet. Peut-être faudra-t-il patienter jusqu’à l’arrivée du prochain smartphone de Google, le Pixel 8.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.