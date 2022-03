Android est désormais sur Mac… Laren : pourquoi la Formule 1 attire Google

Jusqu'à maintenant, c'était presque en toute discrétion que Google était en train de gagner la bataille du système d’exploitation des voitures. Désormais, c'est un peu plus visible.

Comme Google et McLaren l’ont récemment annoncé, Google est désormais impliqué en tant que sponsor dans la Formule 1 et la Formule E.

À l’avenir, les voitures McLaren auront une marque chromée sur les enjoliveurs fixés aux roues pour mettre en avant le logo Chrome. Il y aura également un logo Android relativement grand dans une position particulièrement imposante sur le capot du moteur derrière le cockpit. En plus du lettrage du système d’exploitation mobile, le célèbre bugdroid que Google utilise depuis l’introduction d’Android sera également visible.

Les pilotes McLaren porteront également les logos des produits Google sur leurs combinaisons. Google compte également donner un coup de main technologique à McLaren. Les équipes de McLaren disposent de divers appareils Android compatibles 5G équipés du navigateur Chrome, du moins selon l’équipe de course dans son communiqué de presse.

We are pleased to announce a new and exciting partnership with @Qualcomm, as from today, the San Diego, California-based company, will be our Premium Partner through @Snapdragon.

➡️ https://t.co/aCxJF59I8R

We can’t wait to welcome your logo on the F1-75!#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/6PnX67TSVv

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 8, 2022