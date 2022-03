Google veut faciliter le transfert des données d’iCloud sur Google Photos

Cela fait des mois que Google travaille sur la fameuse application "Switch to Android", pendant inverse de "Migrer vers iOS". L'app permettrait aux utilisateurs de passer facilement d'un iPhone à un smartphone Android en transférant toutes les données. Or, il pourrait aussi s'agir des fichiers iCloud, un point plus compliqué à mettre en place.

D’après ce que l’on sait pour le moment, l’application « Switch to Android » permettrait d’envoyer les données de l’ancien iPhone jusqu’au nouvel appareil Android, et ce en Wi-Fi, ou bien par câble (USB-C, Lightning…). Cette application, destinée donc à être installée sur l’iPhone de départ, est encore en développement. Pour le moment, il existe seulement une application pour transférer des données vers un smartphone Pixel, nommée « Data Transfer Tool ». Comme à son habitude, le site 9to5Google a exploré le code de cette application et y a trouvé quelques indices sur les pistes de travail de Google.

Un transfert d’iCloud vers Google Photos ?

Rappelons qu’actuellement, pour transférer ses données d’un iPhone à Android, l’utilisateur doit sauvegarder ses données sur Google Drive, puis les restaurer, toujours grâce à Google Drive, sur son nouveau smartphone Android. On savait déjà que la future application « Switch to Android » permettrait d’importer des données, des contacts, des messages et du contenu multimédia depuis un iPhone, mais aussi la possibilité de transférer des applications. Or, dans la dernière version de « Data Transfer Tool », il existe une référence à la possibilité de transférer des fichiers iCloud directement dans Google Photos. Une fonctionnalité qui permettrait de tout transférer en une seule fois et s’avèrerait ainsi bien pratique.

Il faut noter qu’Apple a déjà créé un outil de transfert des fichiers sauvegardés sur iCloud vers Google Photos. L’opération en question s’effectue depuis un navigateur web et n’est pas immédiate : le transfert prend en effet environ une semaine. La future application de Google pourrait-elle faire mieux en faisant gagner du temps ? Rien n’est moins sûr, puisque le transfert de données depuis iCloud nécessite de passer par Apple…

