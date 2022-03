Gboard veut booster vos emojis avec une fonction « baguette magique »

La bêta du clavier Gboard propose désormais une fonctionnalité « baguette magique » permettant à quiconque de remplir ses messages d'emojis plus pertinents et d'apprendre à mieux s'en servir.

Qu’on le veuille ou non, les emojis font aujourd’hui partie de la culture web et mobile. Selon le profil, on les utilise avec plus ou moins de parcimonie et c’est là que compte intervenir Google avec une nouvelle addition à son clavier Gboard destinée à égayer vos futures conversations.

Comme le signale XDA Developers Google vient de déployer une nouvelle fonctionnalité dans la dernière version bêta de Gboard : la baguette magique. Celle-ci est censée rendre vos phrases plus « dynamiques » à l’aide de propositions d’emojis à insérer dans vos messages. Une fois votre message écrit, il vous suffira d’appuyer sur ce nouveau bouton pour voir s’afficher une présélection d’emojis allant avec ce que vous avez écrit.

Pas d’emojis, pas d’émotion 💥

Deux choix s’offriront alors à vous : en appuyant une fois, votre message sera suivi d’une traînée d’emojis censée représenter l’idée de votre message. Si vous appuyez une deuxième fois, un emoji sera alors inséré entre chaque mot. Le taux de réussite dépend de ce que vous aurez écrit, mais il vous faudra parfois un peu de chance pour obtenir une bonne traduction.

Les emojis s’ajoutent à la suite de votre message // Source : XDA Developers Les emojis s’intercalent entre chaque mot // Source : XDA Developers

L’option n’apparaît pas encore dans toutes les applications (seulement les applications de messagerie instantanée pour l’instant) et la proposition d’emojis peut également différer selon l’application utilisée.

Pas encore dans la version stable

Pour pouvoir vous en servir, vous devrez être inscrit au programme bêta ou télécharger une APK de celle-ci pour être susceptible d’en profiter. Le déploiement de cette nouveauté semblant se faire graduellement, ne désespérez pas si vous ne voyez pas l’option s’ajouter directement et attendez quelques jours. Il se peut que vous ayez à activer la rangée d’emojis dans les paramètres pour que la fonctionnalité apparaisse.

Par ailleurs, cette nouvelle addition semble pour l’instant être disponible que sur les claviers utilisant la langue de Shakespeare, mais nous pourrions bien la voir être utilisée dans plus de langues à l’avenir.

