Pixel Watch : trois modèles différents pourraient être dans les starting-blocks

La certification Bluetooth de la Pixel Watch indiquerait que trois modèles différents seraient prévus. Reste à déterminer s'il s'agit de variations régionales ou de montres aux capacités différentes.

Depuis quelques semaines, les rumeurs autour de la Google Pixel Watch s’intensifient, à mesure qu’approche la Google I/O, où la présentation de la montre connectée est attendue. Et si, plutôt qu’une Pixel Watch, Google avait prévu d’en présenter trois ? C’est ce que laisser présager un article de Android Police.

On y apprend que la toquante, dont on a déjà pu apercevoir le design grâce à un modèle perdu dans un restaurant, vient de passer l’une des immanquables certifications avant sa commercialisation. Et celle concernant le Bluetooth indique la présence de trois modèles : GWT9R, GBZ4S et GQF4C.

Les pincettes d’usage

Alors bien sûr, avant de s’enflammer, il convient de rappeler que parfois, les constructeurs proposent des modèles différents d’une même montre suivant les régions. Cela pourrait bien être le cas ici. Mais comme l’indique Android Police, si l’on se réfère aux noms donnés par Google aux Pixel avant leur sortie, il y a lieu de penser que la sortie de trois modèles légèrement différents est possible.

On peut imaginer un modèle avec une lunette rotative par exemple, ou encore diverses tailles, avec des capacités en batterie différentes. La sortie d’un modèle 4G et d’un modèle Wi-Fi est bien sûr envisageable aussi. La certification auprès de la FCC, dernier arrêt avant la commercialisation, devrait nous éclairer davantage sur les spécificités de chaque modèle.

La Pixel Watch devrait être présentée les 11 et 12 mai prochain après des années de rumeurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.