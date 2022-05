Pixel 7 Pro : une nouvelle fuite confirme le design du fleuron de Google

Un visuel préparé par un accessoiriste permet de confirmer le design du Google Pixel 7 Pro. Celui-ci devrait donc bien reprendre quasi intégralement celui du Google Pixel 6 Pro.

C’est ce qui s’appelle une belle gaffe. Un accessoiriste préparant des coques pour les futurs Google Pixel 7 et 7 Pro a laissé s’échapper un visuel du futur modèle Pro, repéré par le site Tech Going.

Première confirmation apportée par cette fuite : le design du 7 Pro devrait bien être très proche du 6 Pro, avec la barre proéminente à l’arrière en guise de bloc photo. On y retrouve le design suggéré par les premières fuites avec deux capteurs rassemblés dans une même bulle ovale et un troisième module photo (à priori le téléobjectif) derrière une vitre ronde. La présence du flash et du trou pour le micro est aussi à noter.

Un coloris plus fantaisiste

L’image du fabricant de coques révèle une face avant avec un écran incurvé non percé. Il y a tout lieu de croire qu’il s’agit simplement d’une commodité pour ce visuel, et que le véritable téléphone intègrera une caméra selfie, placée au centre, avec un poinçon bien visible.

Fuite du Google Pixel 7 Pro. // Source : Tech Going Fuite du Google Pixel 7 Pro. // Source : Tech Going

Pour le reste, aucune surprise ne devrait pointer le bout de son nez : la partie basse du téléphone accueillerait un port USB-C et tous les boutons devraient se situer sur la tranche droite.

Sortie des Google Pixel 7 et 7 Pro

Pour rappel, les Google Pixel 7 et 7 Pro sont attendus pour le mois d’octobre 2022.

Le téléphone de Google pourrait intégrer un écran QHD+ en 120 Hz de 6,7 ou 6,8 pouces pour les dimensions suivantes : 163 x 76,6 x 8,7 mm. Il serait donc un peu plus large que son prédécesseur, mais aussi un peu moins épais, puisque le Pixel 6 Pro culminait à 8,9 mm.

Il devrait en outre intégrer la deuxième génération du SoC Google Tensor ainsi que trois modules photos grand angle, téléobjectif et ultra grand angle de respectivement 50 mégapixels, 48 mégapixels et 12 mégapixels.

