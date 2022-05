Avec My Ad Center, Google veut vous donner plus de contrôle sur les publicités de votre smartphone

Google vient de sortir de sa Google I/O annuelle et a annoncé l'arrivée d'un nouveau système de contrôle des publicités sur smartphone. Intitulé My Ad Center, ce service met un point d'orgue à vous proposer des outils de personnalisation pertinents pour vos annonces.

Moins de publicité, mais plus qualitatives. C’est la promesse de Google qui a annoncé ce mercredi lors de sa conférence Google I/O 2022 une nouvelle façon de contrôler les publicités présentes sur votre smartphone intitulée My Ad Center.

La firme de Mountain View pense que les publicités les plus pertinentes peuvent être utiles pour les consommateurs et souhaite désormais leur donner les outils nécessaires à la création d’un environnement publicitaire plus utile pour eux et plus personnalisable.

My Ad Center vous donnera désormais accès à des contrôles plus avancés de la publicité présente sur votre smartphone, dans vos recherches, la page Discover ou encore YouTube et sera disponible depuis votre compte Google ou bien directement depuis l’application dédiée.

Nouveau centre de gestion de vos publicités

Sur la page d’accueil, on retrouve les annonces récemment rencontrées sur votre smartphone. Une seconde page vous permettra de désactiver la personnalisation des annonces ou, au contraire, d’activer la fonction pour pouvoir personnaliser vos propres réglages selon vos envies.

La page d’accueil // Source : 9to5Google La page de personnalisation // Source : 9to5Google La page confidentialité // Source : 9to5Google

Trois onglets seront alors disponibles sur cette interface de réglage. Sur la première, les sujets des différentes publicités vous sont présentés sous forme de cartes sur lesquelles vous pouvez demander plus ou moins de publicités sur un thème précis pour que leur probabilité d’apparition diminue. Il sera possible de faire de même avec des noms de marque sur un second onglet. Le troisième onglet lui est là pour recenser les sujets « sensibles » que vous voulez éviter de voir dans vos publicités (alcool, jeux d’argent, etc.).

Enfin, sur la troisième page qui traite de la confidentialité, Google souhaite vous donner plus de choix sur les données personnelles utilisées pour vous proposer des annonces. Vous pourrez maintenant ajouter, modifier ou désactiver des données telles que l’âge, votre statut matrimonial et autres paramètres et choisir les informations les plus pertinentes pour vous.

Vous pourrez également, selon Google, choisir directement depuis les publicités elles-mêmes si vous voulez voir plus de pubs dans le même genre avec les mêmes options de plus et de moins. Il sera en outre possible d’aimer une publicité ou, dans le cas contraire, de la signaler ou de la bloquer avec un lien redirigeant vers My Ad Center. Vous pourrez même avoir des informations supplémentaires intéressantes pour savoir par exemple qui a payé pour cette annonce et quelle catégorie de compte a été ciblée spécifiquement.

Un win-win pour les utilisateurs et pour Google

Cette méthode permettra bien évidemment d’obtenir des publicités plus pertinentes et donc sur lesquelles vous aurez plus de chance de rester ou cliquer, ce qui convient parfaitement à Google. Mais l’on pense certainement tous à ce moment où l’on a continué à être bombardé d’annonce pour un produit plusieurs semaines après avoir fait un achat et l’on se dit finalement que cette fonction pourrait être très utile à l’avenir dans certains cas de figure.

