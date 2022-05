Rechercher vos anciens mails va être plus facile avec Gmail sur Android

Gmail sur Android ajoute des filtres de recherche dans les dossiers et libellés de vos mails, pour les retrouver plus facilement. De quoi retrouver encore plus facilement la facture de votre cafetière achetée il y a trois ans et qui vient de tomber en panne.

On connaissait les filtres de recherche sur Gmail sur Android, ajoutés en septembre dernier : bonne nouvelle, ces filtres sont disponibles de façon plus large. On peut en effet les utiliser désormais dans les dossiers de mails ou sous les libellés, de quoi retrouver plus rapidement ses vieux mails dans Gmail.

Les filtres de recherche arrivent pour les dossiers et libellés

C’est 9to5Google qui a repéré cette nouveauté sur l’application de messagerie de Google. Lorsque vous vous rendez dans un dossier de mails, comme ceux par défaut (envoyés, messages suivis, spams, important, etc.) ou dans vos dossiers de libellés, un carrousel de filtres apparaît juste sous la barre de recherche. En fait, on trouve exactement les mêmes filtres que sur la version web et dans la recherche de mails sur Android, à savoir « De », « À », « Pièce jointe », « Date », « Non lu », « Exclure notifications d’agenda ».

Le filtre d’étiquettes apparaît donc désormais en première position. Si ces filtres vous dérangent lorsque vous cherchez dans vos mails, vous pouvez les enlever en cliquant sur « Masquer les filtres ». Cependant, les filtres réapparaîtront à chaque fois que vous changez de libellé ou de dossier.

Une fonctionnalité pas (encore ?) disponible sur iOS mais qui l’est sur le web

Cette nouveauté a été déployée sur Android dans la version 2022.05.01 datée du 16 mai. Cependant, comme le fait remarquer 9to5Google, aucune trace d’elle n’a été trouvée sur l’application iOS malheureusement. Mais la recherche filtrée dans les dossiers et libellés avec un carrousel est disponible sur la version desktop de Gmail. Seulement, le filtre d’étiquette n’apparaît pas en premier dans la liste des filtres.

Gmail poursuit ses mises à jour au fil des mois : en février nous avions eu droit à une nouvelle interface web, avec l’intégration d’autres services de Google. Gmail met en place également de nouvelles icônes pour mieux différencier les notifications ou encore une option qui évite les notifications en doublon sur votre smartphone et votre PC.

