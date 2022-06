Pixel 6a : un youtubeur l’a acheté en avance et pris en main en vidéo

Le Google Pixel 6a se dévoile une fois encore dans une vidéo de prise en main avant sa commercialisation. Le capteur d'empreintes ne sera pas forcément beaucoup plus agile que celui de ses deux aînés.

Le Pixel 6a vendu sur le marketplace de Facebook en Malaisie semble avoir trouvé preneur. Un youtubeur du nom de Fazli Halim, doté de 295 000 abonnés, a réalisé une vidéo de prise en main du téléphone.

Dans la plus pure tradition de Google, c’est le troisième unboxing à fuiter avant la sortie officielle du téléphone.

Comparaison avec le Pixel 6 Pro

On peut notamment y apercevoir un comparatif de taille avec un Pixel 6 Pro. Le bloc photo, en particulier, semble bien plus raisonnable en taille que celui du modèle le plus cher de la gamme.

Prise en main du Pixel 6a par le youtubeur Fazli Halim // Source : Fazli Halim Prise en main du Pixel 6a par le youtubeur Fazli Halim // Source : Fazli Halim

On peut aussi y apercevoir le dos très brillant du téléphone ainsi que ses bordures relativement visibles et larges. Rien d’étonnant toutefois pour un téléphone à moins de 500 euros.

Le capteur d’empreintes est censé être plus réactif que celui de ses aînés, mais la différence ne saute pas franchement aux yeux dans cette prise en main. Celui-ci paraît rapide, mais le youtubeur s’y reprend à plusieurs fois sur certains essais, ce que l’on reprochait déjà au capteur des Pixel 6 et 6 Pro.

Prise en main du Pixel 6a par le youtubeur Fazli Halim // Source : Fazli Halim Prise en main du Pixel 6a par le youtubeur Fazli Halim // Source : Fazli Halim Prise en main du Pixel 6a par le youtubeur Fazli Halim // Source : Fazli Halim Prise en main du Pixel 6a par le youtubeur Fazli Halim // Source : Fazli Halim

Les finitions du Pixel 6a semblent également correctes. On distingue clairement le trou ovale autour des deux capteurs à l’arrière du téléphone.

Si vous souhaitez consulter la vidéo complète, la voici :

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour rappel, le Pixel 6a devrait être disponible en précommandes à partir du 21 juillet et à la vente dès le 28 juillet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.