Google Pixel 6a : le nouveau capteur d’empreintes montre sa vitesse dans cette vidéo

Un déballage vidéo du Pixel 6a a été posté sur la chaîne YouTube "Google Retail Training France" avant d'être retiré. On y apprend quelques informations supplémentaires sur le futur smartphone de Google, avec en prime une démonstration de son tout nouveau capteur d'empreintes.

Attendu pour une sortie le 28 juillet prochain, le Pixel 6a de Google se montre déjà en vidéo avant même sa sortie officielle. C’est via une vidéo postée sur la chaîne YouTube « Google Retail Training France » que le prochain smartphone milieu de gamme de la firme a d’ores et déjà fait l’objet d’un déballage, qui a depuis été retiré.

La fuite provenant d’une source officielle nous donne plus de détails concernant le smartphone à venir (et en français s’il vous plaît), notamment pour ce qui est des performances du nouveau capteur d’empreintes qui semble bien avoir été corrigé.

Un capteur d’empreinte plus efficace

Cette vidéo que l’on peut encore retrouver en ligne ici nous permet de voir le capteur d’empreintes du Pixel 6a en action. Google avait en effet annoncé avoir recours cette fois-ci à un capteur différent de celui utilisé sur le Pixel 6 pour pallier les problèmes de lenteur que pouvaient ressentir certains utilisateurs lors du déverrouillage de leur smartphone.

Ici le capteur d’empreintes semble désormais permettre au Pixel 6a de se déverrouiller assez rapidement, ce qui est une bonne nouvelle, mais cela est difficile à réellement évaluer en vidéo.

Exit le chargeur dans la boîte pour le Pixel 6a

La vidéo nous montre également le contenu de la boîte du téléphone. En plus d’avoir un aperçu réel des coloris Sauge et Charbon, on apprend ici qu’à l’instar du Pixel 6, Google n’inclura plus de chargeur dans la boîte du Pixel 6a. Il faudra donc ici aussi l’acheter séparément. On retrouvera simplement un câble USB-C ainsi qu’un adaptateur USB-C vers USB-A. À l’intérieur de cette boîte, on retrouve également la mention du SoC Google Tensor sur lequel Google semble vouloir mettre l’accent.

La vidéo évoque une autonomie pouvant aller jusqu’à 72 heures pour ce Pixel 6a (sans doute avec un usage très modéré). Cela semble assez ambitieux étant donné que ce serait plus que ce peut atteindre le Pixel 6 Pro avec la même puce et donc le même rendu énergétique. On peut supposer qu’avec son écran plus petit de 6,1 pouces et son taux de rafraîchissement moins élevé le Pixel 6a tirera moins sur la batterie que ces confrères, mais l’on doute encore de ces affirmations en attendant d’avoir réellement le produit en main. Surtout que la batterie affichée par ce smartphone semble avoir été réduite à 4410 mAh contre 4614 mAh pour le Pixel 6.

Enfin, on apprend que le Pixel 6a devrait lui aussi avoir droit à une certification IP67 qui le protègera contre l’eau et la poussière. Cette certification avait fait son arrivée sur le Pixel 5a qui était lui aussi étanche, mais n’avait pas été rendu disponible en France à son lancement. C’est une bonne chose pour la durabilité de ce smartphone. Cela justifie un peu plus sa hausse de prix par rapport au Pixel 4a.

