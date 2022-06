Le Google Pixel 6a déjà mis en vente sur Facebook plus d’un mois avant sa sortie

Cela va finir par devenir une tradition pour les téléphones de Google. Avant même sa sortie officielle, le Pixel 6a a lui aussi droit à son petit tour de piste sur la marketplace de Facebook où on le retrouve déjà en vente 1 mois et demi avant sa sortie officielle.

Existe-t-il un produit Google qui n’ait pas été découvert dans la nature avant sa sortie officielle ? Même en annonçant ses smartphones plusieurs mois avant leur lancement, Google ne semble pas encore en mesure de se prémunir contre les fuites de ses propres partenaires qui semblent laisser se balader dans la nature pas mal d’exemplaires de leurs futurs produits, et c’est à nouveau le cas pour le Pixel 6a.

L’entreprise connue pour avoir pris des mesures radicales contre les fuites en voulant devancer les leaks n’a pas non plus l’air de pouvoir empêcher des tiers de mettre ses produits en vente bien avant leur sortie. Après le Pixel 7 en vente sur eBay, le Pixel 7 Pro vendu à un utilisateur puis bloqué par Google et sans compter la Pixel Watch oubliée dans un restaurant, il ne s’agit plus d’une simple fuite, mais d’un robinet ouvert. À cela s’ajoute une vidéo de prise en main du Pixel 6a publiée a priori par erreur par le géant de Mountain View puisqu’elle a été retirée depuis.

L’histoire étonnante de cette série de fuites nous emmène désormais en Malaisie. Plus précisément sur le Marketplace de Facebook où quelqu’un vend déjà un exemplaire du Pixel 6a qui vient tout juste d’être officialisé lors de la Google I/O il y a à peine un mois et qui n’est pas attendu avant le 28 juillet prochain.

Well, can't offer you a Pixel 7 Prototype, but how about a retail Pixel 6a, selling on Facebook Marketplace?

(looks like the same guy who put the Video on TikTok, btw)https://t.co/U7xAIYDJb2 https://t.co/rGmW32hQm1 pic.twitter.com/CNEj3XotnD

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) June 4, 2022