Google Maps vous donnera bientôt le coût de votre voyage

Google Maps intègre une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la possibilité de connaître le prix d'un itinéraire en fonction des péages qui s'y trouvent.

Google Maps est probablement l’une des applications de GPS les plus populaires, mais il lui manque quelques fonctionnalités de base intégrées depuis bien longtemps chez certains concurrents. Ainsi, lors de la Google I/O 2022, la firme de Mountain View avait annoncé par exemple un nouveau mode pour des itinéraires plus écoresponsables. Apparemment, la firme de Mountain View avait un petit extra dans sa besace dont elle avait oublié de parler : il sera bientôt possible d’afficher le coût d’un trajet.

Android Police a repéré la mise à jour. Celle-ci devrait permettre de choisir dans les options d’itinéraires le prix des péages, mais aussi les routes les plus « efficaces » sur le plan énergétique. Pour l’heure, il était déjà possible d’éviter les routes à péage mais sans en connaître exactement le prix.

La France doit patienter

La mise à jour est disponible pour l’heuree aux États-Unis, en Inde, au Japon et en Indonésie, mais Google indique que d’autres pays suivront. Pour l’heure cette nouveauté n’est pas disponible sur navigateur web, il faut obligatoirement passer par l’application Android ou iOS.

Android Police souligne quelques limitations dans le système. Il est par exemple impossible de connaître le coût de chaque route individuellement, seul le coût total d’un trajet donné vous est donné.

Pour rappel, pour la partie « itinéraire le plus écoresponsable », la fonctionnalité n’est elle non plus pas disponible partout. Elle démarre dans quelques grandes villes, à savoir Londres, Los Angeles, San Francisco, Tokyo et New York.

