Google Pixel 6a : DXOMark confirme ses prouesses en photo

DXOMark place le Pixel 6a en deuxième place de son classement des meilleurs smartphones en photo entre 400 et 600 euros. Le téléphone de Google apparaît plus que jamais comme un excellent choix pour de la photo à petit budget.

En matière de photographie, les téléphones sous la barre des 600 euros ne sont généralement pas des flèches. À une exception près, que nous rappelons souvent dans nos colonnes : le Pixel 6 trouvable à ce tarif, qui tire parti de la magie noire des algorithmes de Google. Sans surprise, le tout récent Google Pixel 6a est tout aussi alléchant sur ce point comme l’a démontré notre test.

La note attribuée par DXOMark vient confirmer notre bonne impression. Le Pixel 6a culmine à la deuxième place du segment 400 à 600 euros avec une note de 130. Une vraie performance qui le place à seulement deux petits points du Pixel 6, le tout à un tarif de 459 euros beaucoup moins élevé que les 600 à 650 euros auxquels se négocie son ainé. De plus, il ne se place qu’à quelques encablures de téléphones ultra premium autour des 1000 euros comme le Huawei P50 Pro avec son score de 144 ou encore l’iPhone 13 Pro (999 euros) et son score de 137.

Google seul en tête

Si on en croit les tests de DXOMark, sur le segment 400 à 600 euros, Google est donc loin devant la concurrence puisque les deux troisièmes ex aequo sur le podium sont l’iPhone SE 2022 et le Xiaomi Mi 10T Pro 5G avec 118 points. Ils sont donc à 12 points du Pixel 6a et 14 du Pixel 6.

Dans le détail, DXOMark salue une belle qualité photo et vidéo, en particulier sur le piqué des objets en arrière plan, une belle exposition couplée à un bel HDR, des couleurs précises et une stabilisation vidéo efficace. Du côté de ce qui peut être amélioré, la firme de Boulogne Billancourt évoque un zoom à revoir, pas mal de bruit dans les ombres et une perte de qualité dans les détails comparé au Pixel 6. Les photos en luminosité basse pourraient aussi être améliorées selon DXO.

Ajoutons en outre que l’écran du Pixel 6a, malgré son rafraîchissement décevant de 60 Hz, obtient la belle note de 86, le plaçant à égalité avec l’iPhone SE 2022 en cinquième place des smartphones de 400 à 600 euros, et à tout juste un point du Pixel 6 et son score de 87. En cause notamment, une luminosité un peu basse sous un fort soleil ou encore des difficultés dans l’affichage des vidéos en HDR dans le noir.

