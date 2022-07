Google Pixel 6a : pourquoi on vous le recommande

De temps à autre, un très bon produit pointe le bout de son nez. Aujourd'hui, on voulait vous parler du Google Pixel 6a, un smartphone qui réunit bon nombre de qualités et qui intègre ainsi nos recommandations.

Google Pixel 6a Le Pixel que l'on attendait

Google Pixel 6a : un smartphone pour tous

Comment bien choisir son smartphone ? Cet objet technologique devenu central dans nos vies passe une bonne partie de la journée — voire de la nuit — dans le creux de notre paume. Autant dire qu’il est préférable de posséder un appareil adapté, en adéquation avec nos besoins. Or, il existe maintenant une pléthore de références sur le marché, les sorties s’enchaînant à un rythme parfois difficile à suivre. Il est alors nécessaire de passer du temps à se renseigner sur chaque modèle, à écumer les différents sites tech, comparatifs, tests et sélections, à la recherche de la perle rare, pour être sûrs de ne pas se tromper.

Alors quand un smartphone qui vaut vraiment le coup pointe le bout de son nez, la rédaction de Frandroid tient à vous le faire savoir. D’abord parce qu’il est toujours agréable de pouvoir partager un coup de cœur, ensuite parce que dans ce cas précis, le Google Pixel 6a est un smartphone qui peut intéresser un large public.

Nous l’avons d’ailleurs placé sans hésitation dans deux guides majeurs :

Mais alors, qu’a-t-il de si spécial, ce jeune Pixel ? On fait le point sur les grandes forces de ce modèle et pourquoi on vous le recommande.

Pourquoi acheter le Google Pixel 6a en 2022 ?

Le Pixel 6a réussit la prouesse d’avoir un placement parfait sur le marché de la téléphonie. Ses différents atouts le rendent incontournable pour qui cherche un smartphone à moins de 500 euros.

Pour la photo

Comment parler du Pixel 6a sans parler de la photographie ? Celui-ci est le digne successeur de ses grands frères, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il surpasse ainsi largement tous les autres smartphones de sa gamme de prix. C’est sans conteste sa plus grande force, à une époque où l’appareil photo est un élément déterminant dans le choix d’un téléphone pour bon nombre d’entre nous. Comme le dit le dicton, le meilleur appareil photo est celui que l’on a avec soi — alors autant qu’il soit excellent.

En quoi le Pixel se distingue-t-il ? Tout d’abord, grâce à la puissance de l’algorithme développé par Google. Ce dernier compense largement le peu d’objectifs et de mégapixels utilisés par le téléphone. Le Pixel 6a ne fait pas de compromis : il est bon en photo de jour, de nuit, en portrait, en selfie, en ultra grand-angle… Si vous êtes du genre à immortaliser tout ce qui vous entoure, ce sera un régal au quotidien.

Pour le format

Un téléphone, c’est aussi un objet, un objet que l’on a dans la main ou dans la poche. Il doit donc être pratique à utiliser, facile à tenir. Le Pixel 6a réunit tout ça grâce à un format maîtrisé, basé sur un écran Oled de 6,1 pouces. Côté design, il a tout bon aussi — même si cela reste bien sûr une histoire de goûts. Il s’inscrit dans la lignée des autres Pixel 6, avec cette bande horizontale noire qui accueille les modules photo. Elle est ici cependant beaucoup plus petite, ce qui allège le tout.

Google n’a pas utilisé de protection Gorilla Glass pour la coque arrière, il faudra donc se contenter du composite thermoformé 3D utilisé (c’est du plastique). Rassurez-vous, à l’œil et au toucher, c’est très proche du verre. C’est certes moins résistant, mais grâce à cela, le téléphone est très léger : seulement 178 grammes, ce qui contribue à une bonne prise en main. Ce Pixel conviendra aux petites mains.

Petit plus, il est vendu en trois coloris différents, « Galet », « Charbon » et « Sauge ».

Pour l’expérience logicielle

Android et le Pixel 6a sont tous deux des créations de Google. Les Pixel profitent donc d’une expérience Android à part sur l’ensemble du marché. C’est ici Android 12 qui est aux manettes. Vous pourrez ainsi profiter des nouveautés de Material You, à commencer par la fonction Monet qui permet d’accorder la palette de couleurs de l’interface à celle du fond d’écran. En outre, un certain nombre de petites fonctionnalités sont spécifiques à la gamme des Pixel 6, telle que la Gomme magique, qui permet de supprimer un élément d’une photo. Bref, tout ceci tourne parfaitement bien et à l’usage, le téléphone ne subit aucun ralentissement.

Pixel 6a : les bémols à connaître

Si le Pixel 6a tourne avec une grande fluidité, il ne s’agit cependant pas d’un foudre de guerre niveau puissance. Ne vous attendez pas à un smartphone gaming, ce n’était d’ailleurs pas l’intention de Google. La puce Tensor est certes la même que chez les grands frères, mais elle a été optimisée différemment. On regrettera également le plafonnement à 60 Hz pour le rafraîchissement de l’écran.

Concernant les autres points faibles, on ne peut pas faire l’impasse sur toute la partie autonomie et batterie, qui est clairement LE point de crispation sur ce smartphone. L’autonomie atteint ainsi tout juste une journée. Ceci aurait pu être compensé par une charge rapide. On pouvait s’attendre à du 30 W, comme pour les autres Pixel : ce n’est pas le cas, puisque le téléphone prend en charge 18 W au maximum… sachant que le chargeur officiel n’est pas fourni dans la boîte. Mais si l’autonomie n’est pas un critère majeur pour vous, vous pouvez foncer.

Si vous voulez tout savoir de ce téléphone, rendez-vous sur notre test détaillé du Pixel 6a.

Retrouvez aussi notre sélection des meilleurs smartphones en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.