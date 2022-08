Le grand n’importe quoi de Google sur Duo et Meet

Une mise à jour rend encore plus confuse la fusion entre les applications Google Duo et Google Meet. Et ce n'est pas dû à une erreur ou un bug.

Accrochez-vous bien, voici une nouvelle histoire dont seul Google a le secret. Le géant californien nous offre une nouvelle source de confusion sur ses applications de communication. Cette fois-ci, ce sont Google Duo et Google Meet qui en font les frais.

Rappelez-vous, dans l’objectif d’unifier les trop nombreuses plateformes d’appel vidéo de la firme, Google Duo et Meet ont fusionné. Là déjà, la confusion était de mise puisque, dans les faits, Meet disparaissait pour que Duo puisse se mettre à jour et devenir Meet. Cette petite gymnastique logistique s’expliquait par le fait que Google voulait favoriser Meet, mais que Duo était bien plus largement installé sur les smartphones.

Début août, suite à une mise à jour, l’icône de Google Duo, un fond bleu avec une caméra blanche à l’intérieur, s’effaçait pour laisser le champ libre à la nouvelle icône de Google Meet, une caméra aux quatre couleurs. Celle-ci étant harmonisée avec le design du reste de la suite Workspace.

Un nouvel imbroglio à la Google

Sauf qu’une mise à jour encore plus récente déploie la version 173 de Google Duo. Or, cette dernière ramène le logo Google Duo sur les téléphones et les choses prennent une tournure étrange quand on s’aperçoit qu’il coexiste avec l’icône Google Meet alors que les deux lancent exactement la même application unifiée Duo et Meet. Vous suivez ?

Très bien, car ce n’est pas terminé : d’aucuns se retrouvent avec une icône Google Duo et deux icônes Meet, la plus récente et l’ancienne encore toute verte et accompagnée de la mention « classique » entre parenthèses. C’est ce qui se passe par exemple à la rédaction de Frandroid sur un Pixel 6a sous Android 13 et un Galaxy S22 Ultra sous Android 12.

En résumé, après la mise à jour, vous avez trois applications sur votre téléphone :

l’icône de Google Duo qui lance l’application Google Meet affublée de l’icône de Google Duo dans le multitâche ;

l’icône de Google Meet qui lance l’application Google Meet affublée de l’icône de Google Duo dans le multitâche ;

l’ancienne icône de Google Meet qui lance le service « classique » de Google Meet.

Google le fait exprès, littéralement

Bref, c’est tout sauf clair. On pourrait croire à un énième bug, mais Google déclare à 9to5Google qu’il s’agit là d’une initiative volontairement menée. Cette mise à jour est censée aider les personnes qui, par habitude, cherchent « Duo » pour lancer l’application. « L’entreprise œuvre pour que la mise à niveau soit plus simple pour les utilisateurs », écrit le média spécialisé.

On espère qu’une solution sera vite trouvée, car le flou persiste. Heureusement, en lançant la nouvelle application unifiée pour la première fois, on tombe sur un écran qui explique clairement que Duo devient Meet.

Quant à l’application « classique » à l’icône verte de Meet, on peut supposer qu’elle sera progressivement orientée vers des usages liés au monde du travail.

Tout cela n’aide en rien la réputation déjà mise à mal de la multinationale sur la gestion de ses applications de messagerie et de communication. L’historique chaotique de Google Chat, Google Talk ou Google Allo continue de laisser des traces. Et évitons de parler de la dimension réseau social avec Google+.

