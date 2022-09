YouTube modernise son interface, mais par petites touches

Au cours des dernières semaines, plusieurs utilisateurs et utilisatrices ont eu droit à une interface YouTube légèrement revisitée à la fois sur mobile et PC. Voici les petits changements observés.

L’interface YouTube fait actuellement l’objet d’un petit coup de lifting. Pas de changements révolutionnaires au menu du jour, mais quelques petits ajustements visuels à se mettre sous la dent. Progressivement déployées depuis plusieurs semaines, ces modifications ont été remarquées par 9to5Google.

Sur mobile (iOS et Android), le géant californien souhaite apporter une touche de modernité à sa plateforme. Les évolutions concernent la page de lecture d’une vidéo et plus particulièrement le carrousel de boutons vous permettant d’aimer, partager ou télécharger la vidéo, de créer un Short, d’extraire un bout de contenu ou encore de l’enregistrer.

Comme un air de déjà-vu

Chaque bouton menant à une action est désormais rangé dans une pilule oblongue, qui rappelle d’ailleurs le langage de design apporté à l’époque à Android 12. Le nom du YouTubeur change également de place et se retrouve au-dessus du fameux carrousel de boutons.

La petite cloche permettant d’activer les notifications lors de nouvelles vidéos prend elle aussi de la hauteur et s’affuble, tout comme les autres boutons, d’une pilule. Cette touche esthétique s’applique également au commentaire mis en exergue par la plateforme, qui attire davantage l’attention au premier regard.

La version web elle aussi concernée

Pour terminer, la version web (photo n°2) opte aussi pour un petit changement : la description de la vidéo est davantage mise en valeur là aussi avec un encadré grisé aux bords arrondis. Toutes ces rectifications ont pour effet d’apporter une certaine cohérence visuelle à l’ensemble de la page et à l’expérience utilisateur.

À voir désormais quand est-ce que Google se décidera à déployer cette mise à jour à une plus large échelle.

