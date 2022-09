Google Pixel Watch : une source de la distribution dévoile un prix

La montre de Google approche et est attendue pour concurrencer l'Apple Watch et la Galaxy Watch. Elle ne serait pas donnée.

Alors que le lancement des nouvelles Apple Watch bat son plein, la communauté Android porte son regard sur un autre produit attendu de longue date : la Google Pixel Watch.

La montre connectée de Google sera enfin dévoilée lors d’une conférence en octobre, et en attendant il faut donc faire avec des rumeurs et des fuites.

Cette fois c’est le site 9To5Google qui a pu mettre la main sur des informations venant du commerce. De quoi découvrir le prix de la version Wi-Fi/Bluetooth de la montre connectée.

349,99 dollars pour le premier modèle

On sait que le modèle 4G LTE cellulaire serait lancé à 399 dollars aux États-Unis. On apprend désormais que le modèle Wi-Fi + Bluetooth serait lancé à 349,99 dollars.

Les prix paraissent crédibles, mais le conditionnel reste de rigueur. Les commerçants peuvent tout à fait entrer dans leurs bases de données des prix temporaires non officiels.

Cette supposée fuite permet de confirmer que la montre sera proposée en plusieurs coloris : noir, gris et or avec plusieurs bracelets différents.

Pour le moment on doit faire avec des tarifs en dollars. Il faudra voir ce que ces prix donneront une vois converti en euros. On sait que les marques doivent choisir en ce moment si elles souhaitent ou non rogner leurs marges en Europe.

Si Google ne le fait pas, on serait sur un prix de 420 euros pour le modèle Wi-Fi et 480 euros pour le modèle 4G LTE. On s’approcherait donc du prix de l’Apple Watch Series 8 disponible à partir de 499 euros en France et leader du marché.

