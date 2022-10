Comment les recherches Google vont s’améliorer grâce à la caméra de votre smartphone

À l'occasion de son événement Search On, Google a annoncé le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour Google Lens, la version visuelle de son moteur de recherche. Au programme : l'arrivée de Multisearch et l'amélioration de la traduction de texte sur une image.

Google a annoncé fin septembre trois grandes nouveautés qui débarquent sur Google Maps, comme la multiplication des vues immersives dans l’application. Mais le géant du web a aussi travaillé sur ce qu’il sait faire de mieux : la recherche. Il y a quelques jours, Google a détaillé des fonctions qui font leur arrivée dans Google Lens, la version visuelle de son moteur de recherche.

Multisearch arrive et va vous permettre de trouver un objet vendu près de chez vous

En mai dernier, en marge de la Google I/O, l’entreprise avait dévoilé Mutlisearch, une fonctionnalité qui permet d’effectuer des recherches à partir d’une image (comme c’est le cas depuis plusieurs années dans Google Lens), tout en y ajoutant du texte pour affiner la recherche afin qu’elle réponde même aux requêtes les plus spécifiques. Une bêta avait été lancée plus tôt dans l’année aux États-Unis et Google déclare « étoffer l’outil de plus de 70 langues dans les mois à venir ».

La fonction va aller encore plus loin avec « Mutlisearch près de moi », qui selon Google « permet de prendre une photo d’un objet inconnu, par exemple, un plat ou une plante, puis de le trouver dans un endroit proche, comme un restaurant ou un magasin de jardinage ». Cette amélioration de Multisearch arrivera en anglais aux États-Unis dès cet automne.

La traduction de textes sur des images s’améliore vraiment

Depuis longtemps, nous pouvons traduire du texte que l’on prend en photo : un menu au restaurant, un panneau d’indication, à l’aide de Google Lens. Mais la traduction s’affiche en superposition du texte original et cela manque parfois de lisibilité. Google compte répondre à ce problème en améliorant sa fonctionnalité, disponible actuellement dans plus de cent langues.

Le moteur de recherche promet qu’il est possible « de réintégrer le texte une fois traduit dans l’image originale[…], une technologie d’apprentissage automatique de nouvelle génération ». Google donne un exemple : « en pointant un appareil photo sur un magazine étranger, le texte traduit apparaît désormais en superposition sur les images de la page, comme s’il y était imprimé ».

En d’autres termes, le texte traduit ne s’affiche pas par-dessus le texte de base, mais le remplace carrément. Cette nouveauté sera déployée « plus tard cette année ».

