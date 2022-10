Pixel 7 et Pixel 7 Pro : SFR opère déjà une baisse de prix sur les nouveaux smartphones Google

Après une semaine de précommande, les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont enfin disponibles à la vente chez SFR. L'opérateur vous permet de les acquérir pour respectivement 39 euros et 249 euros avec un forfait 150 Go 5G, et d'échelonner ensuite le paiement du téléphone sur plusieurs mois.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro nous prouvent bien que Google prend maintenant très au sérieux sa division smartphone. Les nouveaux smartphones de la firme américaine reposent sur les excellentes bases des Pixel 6 de l’an dernier, mais en y ajoutant quelques nouveautés plus que bienvenues.

Les derniers smartphones de Google sont désormais disponibles à l’achat chez SFR. L’avantage, c’est que l’opérateur les propose à prix réduits, avec une mensualité supplémentaire pendant deux ans. De quoi échelonner le paiement de son nouveau smartphone sur plusieurs mois.

Des prix avantageux que l’on peut cumuler avec l’offre de lancement valable jusqu’au 17 octobre. Elle permet d’obtenir gratuitement une paire de Pixel Buds Pro d’une valeur de 219 euros.

Les nouveautés du Google Pixel 7

Après un excellent Pixel 6, Google n’a pas eu besoin d’aller chercher bien loin pour peaufiner la recette de son Pixel 7. Le design est d’ailleurs très similaire, à l’exception du bloc photo arrière qui est dorénavant habillé d’un élégant bandeau en aluminium, procurant un style facilement identifiable.

Bonne nouvelle pour les amateurs de smartphones compacts : la diagonale de l’écran diminue légèrement pour passer à 6,3 pouces. Il s’agit par ailleurs d’un dalle OLED de 90 Hz de très bonne qualité, procurant une luminosité maximale généreuse.

Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle puce maison pour Google. Le Tensor G2 qui équipe le Pixel 7 n’est pas le processeur le plus puissant, mais il reste suffisant pour encaisser tous les usages du quotidien, même les plus avancés. La plus grande évolution de cette puce concerne l’intelligence artificielle. Elle va mieux apprendre de vos usages pour allouer la puissance et l’énergie nécessaire lors de l’exécution des tâches.

Mais c’est du côté de la photographie que cette puce est capable de merveilles. Comme chaque année, Google mise beaucoup sur le traitement logiciel de l’image et l’intelligence artificielle. C’est ce qui permet au Pixel 7 de capturer d’excellents clichés, avec des modes toujours plus impressionnants. L’exemple le plus marquant est le Super Res Zoom. Il s’agit d’un téléobjectif numérique capable d’un grossissement x8 avec une perte de qualité réduite.

Quoi de plus pour le Pixel 7 Pro ?

Version Pro oblige, le Pixel 7 Pro dispose de quelques arguments supplémentaires en sa faveur. Des qualités supplémentaires qui viennent combler celles et ceux qui demandent le plus à leur smartphone. Et cela commence par l’écran. La dalle AMOLED est plus grande (6,7 pouces), avec une meilleure définition (QHD+) et offre un taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Des gains appréciables si vous consommez beaucoup de contenus sur votre smartphone.

Le reste des différences se situe principalement autour du bloc photo, et cela se voit au premier coup d’œil. Le Pixel 7 Pro profite d’un capteur supplémentaire, équipé d’un téléobjectif x5. De quoi profiter d’un beau zoom optique pour vos photos. D’autant que sur la version Pro du Pixel 7, le Super Res Zoom va encore plus loin en proposant un grossissement x30 avec une perte de qualité limitée.

La fonction Macro Focus est également exclusive au Pixel 7 Pro. Celle-ci permet de se rapprocher à quelques centimètres du sujet et de conserver une très bonne netteté. Une nouveauté bien utile pour prendre des photos de fleurs par exemple. Et pas besoin de capteur dédié, c’est l’intelligence artificielle de Google qui est aux commandes.

Un prix plancher chez SFR

Si les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro se démarquent de la concurrence avec une tarification agressive, ils sont encore plus accessibles lorsqu’ils sont accompagnés d’un forfait mobile SFR. L’opérateur vous permet de les acquérir pour respectivement 39 euros et 249 euros. Un tarif auquel il faut ajouter une mensualité supplémentaire pendant deux ans, permettant d’échelonner le prix sur une longue période. Ainsi, on retrouve :

le Pixel 7 à 39 euros avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 2 ans ;

le Pixel 7 Pro à 249 euros avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 2 ans.

Ce tarif est accessible lors de la souscription du forfait SFR de 150 Go, l’une des offres haut de gamme de l’opérateur.

Enfin, il ne faut pas oublier l’offre de lancement qui assure d’obtenir gratuitement une paire de Pixel Buds Pro pour tout achat d’un Pixel 7 ou Pixel 7 Pro. Elle est valable jusqu’au 17 octobre.

Le forfait SFR 150 Go en détail

Pour accompagner les Pixel 7, SFR vous propose de souscrire à un forfait mobile ultra complet qui permet de profiter à fond de son nouveau smartphone. Chaque mois, il procure :

150 Go de data en France, en 4G et 5G ;

appels, SMS et MMS illimités en France, dans les DOM, en Europe, Suisse et Andorre ;

100 Go de data depuis l’Europe, la Suisse et Andorre ;

Le tout est proposé au tarif de 32 euros par mois la première année, puis 45 euros par mois, avec un engagement de deux ans.