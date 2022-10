Pixel Buds Pro : Google vous permet d’améliorer le son de vos écouteurs

Google a annoncé une mise à jour pour ses Pixel Buds Pro avec l'ajout d'un égaliseur cinq bandes. Une fonction promise au lancement des écouteurs et qui arrive donc, comme promis, à l'automne.

À leur sortie en juillet dernier, les Google Pixel Buds Pro étaient des écouteurs pleins de promesses. Non seulement ils proposaient enfin une fonction de réduction de bruit active, les premiers de la marque, mais les promesses étaient également à prendre au sens propre : Google avait alors annoncé que, plusieurs mois après leur sortie, les écouteurs seraient mis à jour pour profiter de nouvelles fonctionnalités.

À l’époque, la firme de Mountain View indiquait par exemple que ses écouteurs pourraient profiter, à l’automne, de l’audio spatial, mais également d’un égaliseur 5 bandes pour pouvoir en modifier la signature sonore directement depuis les paramètres Bluetooth d’un smartphone Pixel ou à l’aide de l’application Pixel Buds.

Dans un tweet mis en ligne mardi 11 octobre, le constructeur signale avoir tenu déjà l’une de ses deux promesses avec l’arrivée d’un égaliseur pour ses Pixel Buds Pro.

Jam out your way.🎶

With 5-band EQ on #PixelBuds Pro, you can now customize your sound🔊 or choose between presets tuned by our audio engineers.

Update your Pixel Buds app and firmware, then head to Bluetooth settings ➡️Device Details ➡️Sound ➡️ Custom Equalizer to get started.

