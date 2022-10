Android Go : deux nouveautés majeures arrivent sur les smartphones entrée de gamme

Android 13 dans sa version Android Go va accueillir le tout nouveau langage de design Material You, ainsi que la fameuse fonctionnalité Discover, qui vous affiche du contenu selon votre historique de recherches.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Android Go Edition, la version allégée du système d’exploitation mobile Android, alimente aujourd’hui plus de 250 millions de smartphones actifs. Ce n’est certes pas grand-chose face aux 3 milliards d’appareils tournant sous Android dans le monde, mais cela compte tout de même.

Destinée aux téléphones entrée de gamme dotés d’une fiche technique plus que modeste, Android Go Edition a droit à une toute nouvelle version grâce à Android 13, annonce Google dans un billet de blog. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que des nouveautés significatives ont été ajoutées pour l’occasion.

Monnet Monnet Monnet

Le principal ajout que l’on peut citer se nomme Material You : Android Go était jusque-là privé de ce langage de design introduit par Android 12 en 2021, ce ne sera désormais plus le cas. Le mode Monnet, qui applique les teintes dominantes de votre fond d’écran à l’ensemble du système, est évidemment de la partie.

À sa sortie, cette fonctionnalité vous avait d’ailleurs convaincu. Elle permet notamment d’apporter une harmonie visuelle à votre expérience utilisateur. Plus globalement, Material You apporte un aspect plus rond et coloré à l’ensemble.

La fonction Discover va également être intégrée à la prochaine mouture d’Android Go Edition. Pour rappel, Discover est un flux d’actualités qui vous affiche du contenu selon votre historique de recherches.

Pas avant 2023

Enfin, Android 13 (Go Edition) va prendre en charge les mises à jour du système Google Play. Cela change quelque peu la donne, puisque les téléphones Android Go seront en mesure de recevoir des MAJ logicielles importantes, sans forcément devoir télécharger une nouvelle version majeure d’Android, souligne Google.

La firme de Mountain Vieuw prévient que les premiers téléphones sous Android 13 Go Edition ne seront pas disponibles avant 2023.

