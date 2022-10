YouTube s’offre un nouveau design et de nouvelles fonctions pratiques sur smartphone, PC et TV

L'application YouTube a le droit à mise à jour majeure surprise. Elle s'offre plusieurs changements de design avec notamment un ambiant mode et du pinch-to-zoom.

La plateforme YouTube reste largement indétrônée quand il s’agit de regarder ou partager des vidéos produites en ligne. Pour fêter son 17e anniversaire, le service de Google s’offre un changement de design pour moderniser l’ensemble.

Ambiant Mode et harmonisation

Les changements apportés par Google concernent particulièrement l’application sur smartphone, mais aussi l’interface que l’on retrouve sur PC et sur téléviseur.

Parmi les changements de design : l’arrivée de l’ambiant mode quand le thème sombre est activé. Il s’agit de ce fond coloré qui peut apparaitre sous l’entête d’une playlist ou dans la description d’une vidéo. Les couleurs correspondent aux teintes utilisées par le contenu.

Le thème sombre devient au passage un peu plus sombre et sera désormais proposé sur toutes les plateformes (web, mobile et TV) de façon uniforme.

Google en a profité pour également harmoniser le design des boutons et différents éléments d’interface entre les appareils.

Nouveautés et pinch to zoom

Cette nouvelle version de YouTube offre aussi quelques nouveautés en termes de fonctionnalités. Il y a par exemple l’arrivée du pinch to zoom, c’est-à-dire la possibilité de pincer les doigts sur l’écran du smartphone pour zoomer dans la vidéo. Pratique si vous souhaitez noter un détail ou si vous êtes sur un smartphone compact et que vous voulez mieux voir une action particulière.

Sur mobile, il sera plus simple de retrouver un moment particulier dans une vidéo. Comme sur PC, l’interface va dorénavant afficher une image de prévisualisation quand vous glissez dans la progression de la vidéo.

D’autres nouveautés plus subtiles ont été intégrées. Par exemple, les liens dans les descriptions des vidéos vont devenir des boutons plus simples à cliquer.

Cette mise à jour est en cours de déploiement sur Android et iOS. Certains changements seront aussi proposés sur le web et sur les téléviseurs connectés.

