Écran, puce, mémoire vive… on connaît les premiers détails des Pixel 8

Le site WinFuture a obtenu plusieurs informations au sujet des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. De quoi se faire une idée de leurs caractéristiques à près d'un an de leur lancement.

Google n’est pas réputé pour savoir garder des secrets. Alors que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont disponibles à la vente depuis moins d’un mois, la prochaine génération de smartphones haut de gamme de la firme fait déjà l’objet de quelques indiscrétions.

Le site allemand WinFuture, généralement très bien informé sur l’industrie des nouvelles technologies, affirme en effet avoir déjà reçu de premières informations au sujet des Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro. Ces deux smartphones seraient en fait connus en interne sous les noms de « Husky » et « Shiba ». Des noms de code canins qui changeraient par rapport aux codes ichtyens, félins, ou aviaires utilisés jusqu’à présent par le constructeur.

Surtout, WinFuture a obtenu certaines caractéristiques des deux smartphones. De quoi découvrir que le modèle « Shiba » devrait être le Pixel 8, tandis que le « Husky » serait le Pixel 8 Pro. Le premier serait en effet équipé d’un écran Full HD+ de 2268 x 1080 pixels tandis que le second profiterait d’un affichage de 2922 x 1344 pixels. Dans les deux cas, l’écran du smartphone profiterait d’un ratio plutôt original de 18,9:9.

Une mémoire vive de 12 Go

Par ailleurs, outre ces définitions d’affichage, les deux smartphones devraient également profiter d’un nouveau processeur connu sous le nom de code « Zuma ». S’il devrait conserver le même modem 5G que la puce Tensor 2, ce SoC pourrait être une déclinaison de la future puce Exynos 2300 de Samsung. Rappelons que, jusqu’à présent, les deux puces Tensor utilisées sur les Pixel 6 et Pixel 7 étaient déjà conçues en partenariat avec Samsung. Selon WinFuture, les Pixel 8 seraient en outre dotés d’une mémoire vive de 12 Go, ce qui les positionnerait clairement dans le segment des smartphones haut de gamme.

Pour l’heure, WinFuture reste néanmoins très prudent concernant l’identité de ces deux smartphones. Le site allemand indique bel et bien que le fait qu’il s’agisse des Pixel 8 et Pixel 8 Pro n’est que « pure spéculation », même si le ratio d’écran tend effectivement à les assimiler à des smartphones haut de gamme au format classique, et non pas à des smartphones pliants.

Quoiqu’il en soit, il faudra encore patienter plusieurs mois avant que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne soient dévoilés officiellement. Les appareils pourraient être présentés dans un premier temps lors de la conférence Google I/O, au printemps prochain — comme c’était le cas des Pixel 7 — avant une officialisation à l’automne 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.