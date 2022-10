Pixel NotePad : mais qu’est devenu le smartphone pliable de Google ?

Au lendemain de la conférence Made by Google, certains se demandent encore où est le smartphone pliant de la marque. Un analyste livre un semblant de réponse.

Lors de sa conférence Made by Google 2022, la firme de Mountain View a dévoilé ses nouveaux smartphones, les Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que sa Pixel Watch et une (chouette) tablette qui ne sortira qu’en 2023. Il est légitime de se demander ce qu’il advient de son smartphone pliable dont on entend parler depuis plusieurs années maintenant.

Quid du Pixel NotePad ?

Google ne sait pas tenir ses secrets, c’est d’ailleurs pour cela que la marque n’hésite pas à dévoiler l’existence de ses nouveaux produits très en amont de leur sortie. On pouvait donc s’attendre à une rapide parenthèse lors de cette conférence pour montrer un premier aperçu des lignes du Pixel NotePad, qui était attendu pour cette année (mais peut-être finalement repoussé). Le smartphone pliant a néanmoins brillé par son absence.

Ce téléphone, dont des traces ont été repérées dans diverses applications de Google et même au sein d’Android, est-il toujours d’actualité ? « Où est donc ce Pixel pliant ? ». C’est la question posée publiquement sur Twitter par Roland Quandt, journaliste allemand pour WinFuture. Il a reçu une brève réponse de la part de Ross Young, un analyste de renom pour ses contacts dans le milieu des écrans.

Q1 — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

Selon le CEO de Display Supply Chain Consultants, le Pixel NotePad serait toujours prévu, pour le premier trimestre 2023. Il arriverait donc avec un peu de retard par rapport au planning précédemment espéré.

Une annonce en début d’année, une sortie en octobre ?

Ce qui est étonnant avec la déclaration de Ross Young, c’est que le premier trimestre n’est traditionnellement pas un moment d’annonces pour Google. Certes, il s’agit d’une toute nouvelle gamme, mais la firme de Mountain View pourrait profiter de sa Google I/O, en mai, pour mettre en lumière son nouveau smartphone pliable. C’est d’ailleurs à l’occasion de cette grand-messe que la marque avait levé le voile sur ses Pixel 7, sa Pixel Watch et sa Pixel Tablet.

Quoi qu’il en soit, le Pixel NotePad reste encore bien mystérieux à ce jour, malgré des mentions récurrentes ici et là. S’il sort bien au premier trimestre — donc dans moins de 5 mois –, il est étonnant qu’aucune fuite ne nous permette d’en savoir plus à son sujet. Il ne serait donc pas très étonnant qu’il soit annoncé en début d’année, au premier ou au deuxième trimestre, mais lancé qu’en octobre, aux côtés des futurs Pixel 8.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.