Pixel NotePad : l’application Google Camera donne de nouveaux indices sur une sortie prochaine

La dernière version de l'application Google Camera permet de découvrir une fonction qui semble destinée au futur smartphone pliant de Google, le Pixel NotePad.

Alors que les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro devraient être présentés en détail dans les deux prochains mois, probablement d’ici la fin du mois de septembre, on en sait plus sur le mystérieux smartphone pliant de Google. Le site 9to5Google a en effet découvert de nouveaux indices pointant vers une présentation à court ou moyen terme.

Le site spécialisé sur l’actualité Android a en effet découvert, au sein de la dernière mise à jour de Google Camera — l’application appareil photo des smartphones Pixel — des mentions des nouveautés à venir pour la gamme Google Pixel ou de nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées à l’avenir dans l’application.

Un mode dédié aux smartphones pliants

C’est le cas en premier lieu d’une nouvelle fonction connue sous le nom de code « Jupiter ». Cette fonction concerne en fait les smartphones pliants et est illustrée par un schéma montrant un smartphone du même type que le Samsung Galaxy Z Fold 3, avec une pliure intérieure et un écran qui se replie sur lui-même. Pour 9to5Google, c’est un signe que Google n’a pas abandonné son concept de smartphone pliant :

Avec Camera 8.6, nous avons notre meilleure preuve que Google a continué à travailler sur son Pixel pliant, grâce à l’intégration d’un nouveau mode baptisé « Jupiter ». Sur les appareils où il sera proposé, Jupiter sera accessible via un bouton sur la gauche du bouton pour changer d’appareil photo.

Eu égard au schéma, on peut ainsi imaginer que Jupiter sera une fonctionnalité permettant de prendre un selfie à l’aide de l’appareil photo intégré dans l’écran pliant ou avec l’appareil proposé sur l’écran extérieur du smartphone.

Reste cependant à savoir si cette fonction est prévue pour être utilisée spécifiquement pour le futur smartphone pliant de Google, qui serait lancé sous le nom de Pixel NotePad, ou si elle est développée pour d’autres modèles. Rappelons en effet que l’application Google Caméra n’est pas l’apanage des seuls produits Google. Certains constructeurs se reposent en effet dessus pour développer leurs propres applications. Ce n’est pas le cas de Samsung, de Huawei ou de Xiaomi, mais des constructeurs qui se reposent davantage sur l’expérience logicielle de Google pourraient être tentés de récupérer cette fonction pour leurs propres smartphones pliants.

D’autres fonctions découvertes dans Google Camera

Outre la fonction Jupiter, 9to5Google a également découvert de nouvelles fonctions au sein de la version 8.6 de Google Camera. C’est le cas de Hotshot qui permettra de prendre de meilleurs selfies grâce à des conseils, ou d’Amber et d’Amethyst, deux nouveaux modes de prise de vue vidéo et photo.

On devrait en savoir plus sur les nouveautés prévues par Google lors de sa conférence Made by Google, attendue fin septembre. C’est à cette période que la firme dévoilera officiellement ses deux nouveaux smartphones, les Pixel 7 et 7 Pro, mais aussi sa montre connectée, la Pixel Watch. On n’est d’ailleurs pas à l’abri d’une surprise, potentiellement un Pixel NotePad pliant.

