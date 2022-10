Le Google Pixel 8 Pro ferait déjà parler de lui

Un leaker aurait fait la découverte d’un nouveau téléphone Pixel, dont les ressemblances physiques avec le Pixel 7 Pro seraient relativement marquées. Il pourrait s’agir de la prochaine génération de Pixel.

Mais quel est donc ce smartphone Pixel au nom de code G10 ? Le leaker Kuba Wojciechowski en aurait fait la découverte récemment avant de le partager avec le site 91Mobiles. On pourrait penser au premier abord au Pixel 7 Ultra, qui serait dans les tuyaux chez Google, mais il en serait tout autre.

Selon les suppositions de 91Mobiles – qu’il faut accueillir avec des pincettes –, ce mystérieux appareil ne serait autre que la prochaine génération de Pixel, soit le Pixel 8 Pro. Le média mise sur la version Pro car les ressemblances physiques avec le Pixel 7 Pro seraient multiples.

Un prototype avant tout

Le leaker met notamment en exergue des dimensions d’écran similaires : 155 mm de hauteur et 71 mm de largeur. Quitte à se répéter, il ne s’agit pas des mensurations du téléphone, mais bel et bien de sa dalle. L’intégration du module et la manière dont sont conçus les bords seraient aussi identiques.

Parmi les hypothèses évoquées, cette fuite pourrait faire référence à un prototype du Pixel 8 Pro. Qui dit prototype, dit aussi potentielles évolutions. Un prototype est amené à changer au cours de son cycle de développement selon les possibilités, les envies et les ambitions du constructeur.

Un écran plus abouti

Les éléments recueillis mentionnent aussi un fournisseur chinois : BOE, qui se chargerait de fabriquer l’écran… d’une définition de 3120 x 1440 pixels, soit du QHD. Cette entreprise est notamment connue pour avoir collaboré avec Apple sur certaines chaînes d’approvisionnement. Le capteur d’empreintes digitales serait quant à lui géré par Qualcomm.

Dans tous les cas, il convient d’être très prudent à l’égard de ses supputations. Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont à peine sortis que l’on entend déjà parler de leur successeur. Laissons-leur d’abord le temps d’exister avant de se focaliser sur la prochaine génération

