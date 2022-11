Les possibles successeurs des Pixel 7 montrent déjà le bout de leur nez

Le site allemand « WinFuture » a déniché la trace de deux modèles en développement chez Google, tous deux munis d'un nouveau SoC.

Google travaille déjà sur ses Pixel 8. Là-dessus, il n’y a aucun doute. La question est plutôt de savoir combien de téléphones la firme de Mountain View prévoit-elle de sortir d’ici à l’automne 2023. Si un Pixel 7a paraît être dans l’ordre des choses, doit-on attendre un Pixel NotePad, un Pixel mini, un ultra comme le laissaient entendre les rumeurs ces dernières semaines ?

Il convient donc de rester prudent face aux informations publiées sur le très fiable site allemand WinFuture, qui prend lui-même des pincettes. En fouillant dans des codes sources publiquement accessibles de Google, le site affirme être tombé sur deux nouveaux modèles de Pixel portant les noms de code « Shiba » et « Husky ».

De nouveaux modèles

À priori, il s’agirait de nouveaux modèles puisqu’ils embarqueraient un nouveau SoC, la puce centrale qui régit à peu près tout dans un smartphone. Ce dernier porte le nom de code « Zuma » et serait développé par Google en partenariat avec Samsung, exactement comme les deux précédents SoC de la firme de Mountain View, les Google Tensor 1 et G2. Cette nouvelle puce conserverait d’ailleurs le modèle du G2.

Shiba et Husky possèderaient tous deux 12 Go de RAM, ce qui est autant que le Google Pixel 7 Pro, et 4 Go de plus que le Pixel 7. De quoi donner du grain au moulin de celles et ceux qui verraient là les premiers éléments de futurs Pixel 8.

WinFuture affirme également avoir mis la main sur la définition des deux modèles. Shiba embarquerait un écran FullHD, soit 2268 x 1080 pixels en l’occurrence, tandis que Husky serait mieux équipé avec 2822 x 1344 pixels de définition.

Une chose est certaine, dans les mois à venir, il faudra suivre de près les nouvelles occurrences de ces deux noms de code puisqu’ils cachent probablement les ambitions prochaines de Google en matière de téléphones.

