Google : quelle feuille de route de 2023 à 2025 ? Une énorme fuite divulgue tous ses projets smartphones

Une source anonyme mais digne de confiance a partagé à Android Authority toute la feuille de route commerciale de Google dans le domaine du smartphone. Cette fuite s’attarde sur les années 2023, 2024 et 2025. On fait le point.

Ces dernières années, les fuites relatives aux nouveaux produits de Google ne laissaient plus vraiment de place au suspens au moment de les découvrir. Malheureusement pour le géant de Mountain View, la même dynamique se poursuit de plus belle. Mais cette fois-ci, un leaker pense connaître tous les plans de l’entreprise prévus entre 2023 et 2025.

Cette source anonyme s’est tournée vers Android Authority pour partager les éléments prétendument connus. Le média américain cite cette personne comme fiable et digne de confiance. Android Authority a pris le soin de vérifier chaque projet évoqué : certains seraient déjà gravés dans le marbre, d’autres moins.

Cette feuille de route se concentre principalement sur les prochains smartphones de Google. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la stratégie de la firme pourrait fortement évoluer au cours des prochaines années. Le millésime 2023 ne serait néanmoins pas novateur, avec un cahier des charges relativement classique.

2023 : du classique et un gros lancement

Pour l’an prochain, il faudra donc s’attendre à un Pixel 7a (nom de code : « Lynx ») vendu au même prix que son prédécesseur, soit 449 dollars aux États-Unis. Quand sera-t-il introduit ? Comme en 2022, la Google I/O pourrait être une belle fenêtre de tir : la grande conférence annuelle de Google se tient traditionnellement en mai.

Jusque-là, les intentions de l’entreprise ne surprendraient personne. En revanche, l’officialisation de son tout premier smartphone pliable a de quoi faire vibrer les foules. Celui qui pourrait se nommer Pixel Fold profiterait lui aussi de la Google I/O pour s’accaparer quelques projecteurs médiatiques.

Codifié « felix » en interne, ce pliable adopterait un format livre, tel un Galaxy Z Fold qui s’ouvre en deux pour devenir une petite tablette. Ce modèle viendrait d’ailleurs directement concurrencer celui de Samsung compte tenu de son prix supposé : 1799 dollars. Soit un tarif de niche.

Plus tard en 2023, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro – dont on entend déjà parler – prendront logiquement le relais. Selon la source anonyme, aucun grand bouleversement ne serait appliqué à cette gamme… excepté pour la version classique. Cette dernière adopterait en effet un format plus contenu, tant au niveau des dimensions que de la taille d’écran.

2024 : des choix forts à venir

Google se réserve le droit de bouleverser ses habitudes en 2024, en faisant par exemple l’impasse sur le Pixel 8a, connu sous le nom de code « akita » et potentiellement attendu pour 499 dollars. Cependant, le lancement de cette version « lite » devrait dépendre du succès commercial du Pixel 7a.

Si ce dernier parvient à séduire le grand public, alors le Pixel 8a aurait de grandes chances de voir le jour. Dans le cas contraire, il resterait gentiment rangé dans les placards du groupe de Mountain View… du moins pendant un an. En fait, Google envisagerait une commercialisation biennale pour sa gamme « a », c’est-à-dire tous les deux ans.

À l’automne 2024, la nouvelle gamme Pixel subirait elle aussi un remaniement important. Outre le classique Pixel 9 – qui reprendrait le format évolutif du Pixel 8 – et Pixel 9 Pro (nom de code : « komodo »), Google ajouterait une seconde version pro codifiée « caïman ». Ce modèle correspondrait à un Pixel 9 Pro… dans un format du Pixel 9, plus compact, donc.

Ici, Google marcherait dans les pas d’Apple en adoptant une stratégie commerciale plus ou moins similaire : deux gammes qui se distinguent avec des caractéristiques techniques plus avancées pour l’une, moins abouties pour l’autre, et avec des tailles d’écran différentes.

2025 : la tentation Flip

En 2025, plusieurs pistes seraient envisagées par Google. Mais encore une fois, la réussite commerciale de ses plans 2023 et 2024 impactera directement ses choix. Ici, rien n’est donc acté ni figé. Il se murmure cependant qu’un nouveau pliable, au format à clapet cette fois-ci, serait de la partie. Pour quand ? L’automne 2025.

Si aucun flip ne voit finalement le jour, alors Google pourrait se concentrer sur une gamme plus musclée de quatre téléphones au total : un modèle classique avec deux tailles différentes, un modèle pro là aussi avec deux tailles différentes. Un schéma qui en rappelle définitivement un autre : celui d’Apple.

On le répète : l’ensemble de ces éléments n’est pas à prendre au pied de la lettre. Plus les projets semblent lointains, plus Google se réserve le droit de les modifier au cours des prochains mois ou des prochaines années. Android Authority reste néanmoins un média fiable, dont il faut prendre un minimum au sérieux ses sources.

