Google Pixel 8 : un subtil changement de design pour nos mains

OnLeaks partage des rendus précis du Google Pixel 8 dans lequel on voit que la prise en main du smartphone changerait légèrement par rapport à la génération précédente en raison d'angles plus arrondis.

Après que le Pixel 8 Pro a montré son look, c’est au tour du Google Pixel 8 classique d’en faire de même. Le leaker OnLeaks partage en effet des rendus du smartphone, toujours en sa basant sur les informations que lui communiquent ses sources dans l’industrie. Premier constat : le smartphone devrait chercher à peaufiner son design, pas à le révolutionner.

Ainsi, si on regarde le module photo à l’arrière, on voit toujours le même bloc imposant traversant la face arrière du smartphone d’un bord à l’autre. Le Google Pixel 8 resterait par ailleurs sur une formule à deux capteurs photo. Comme son prédécesseur, le Pixel 7, il devrait donc faire l’impasse sur le téléobjectif, chasse gardée du Pixel 7 Pro — et du Pixel 8 Pro.

C’est plutôt en regardant la face avant du Google Pixel 8 montré dans ces rendus qu’on observe une évolution subtile. Les angles du smartphone auraient en effet droit à des finitions plus arrondies pour une esthétique globale un chouïa moins rectangulaire que celle proposée en 2022. La sensation au contact de la paume lors de la prise en main devrait, en conséquence, être un peu différente.

Mysmartprice, le site avec lequel s’est associé OnLeaks pour diffuser ce leak, explique que cette légère transformation aboutirait à un écran un peu plus petit, à 5,8 pouces. La dalle resterait plate et percée d’un poinçon centré tout en haut. Comptez aussi sur des dimensions un tantinet plus réduites : 150,5 x 70,8 x 8,9 mm.

Les rendus suggèrent aussi que le châssis serait métallique. Rien de bien nouveau sous le soleil.

