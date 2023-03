Google Pixel 8 Pro : son design se révèle déjà à travers ces premières images

Voici les premiers rendus crédibles du Google Pixel 8 Pro. Ils sont signés OnLeaks et montrent deux évolutions sur le design, au niveau du module photo et de l'écran. Un premier aperçu officiel pourrait être montré à la Google I/O 2023.

Ça y est, nous savons à quoi devrait ressembler le Google Pixel 8 Pro (qui n’avait pas tardé à faire parler de lui). Une fois n’est pas coutume, c’est le leaker français OnLeaks qui dévoile des rendus en haute définition du futur smartphone, cette fois-ci en partenariat avec le site Smartprix. Comme toujours, il se base sur des sources au sein de l’industrie pour proposer ces visuels.

Ainsi, sur le Pixel 8 Pro, Google garderait sa patte distinctive sur le design avec un module photo rectangulaire traversant le dos du smartphone dans toute sa largeur. En revanche, on aperçoit déjà une différence par rapport à son prédécesseur, le Google Pixel 7 Pro. En effet, les trois caméras à l’arrière seraient toujours de la partie, mais pas disposée de la même manière.

Everybody's talking bout the #Pixel7a I unveiled in November and #Google hasn't made official yet. And guess what?…😏

Here comes your very 1st and early look at the #Pixel8Pro! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/qAXnInnlaK pic.twitter.com/9W44KFTSjr

— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 14, 2023