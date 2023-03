L’application Google se refait une petite beauté sur Android : plus gros menu et nouveau carrousel

Comme remarqué par 9to5Google, l’application Google sur Android opère un petit changement d’interface avec des pilules plus grosses qu’auparavant. Un nouveau carrousel fait aussi son apparition.

Si vous avez l’habitude d’utiliser l’application Google sur Android, vous aurez alors peut-être remarqué le récent petit coup de lifting qu’elle a subi. Si ce n’est pas le cas, alors vous recevrez probablement cette mise à jour dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Le média 9to5Google, lui, fait déjà partie des heureux élus.

L’occasion pour l’un de ses journalistes de nous montrer en avant-première les quelques changements observables sur l’interface principale de l’application. En premier lieu, la barre de recherche prend de l’embonpoint, puisque la taille de la pilule dédiée grossit considérablement, tout particulièrement en hauteur.

Un carrousel pratique

Forcément, cela joue sur les effets de taille : le bouton « Microphone » et « Google Lens » ont ainsi l’air plus petits qu’avant. Sans que cela ne soit flagrant non plus, 9to5Google estime que la police d’écriture a elle aussi été rehaussée en termes de dimensions.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google

Mais surtout, le plus gros changement est à mettre au crédit du carrousel, dont les diverses pilules mènent à une série d’actions différentes. Sur les photos ci-dessus, il est par exemple possible d’acheter un produit directement depuis l’une de vos captures d’écran, ou bien traduire un texte grâce à votre appareil photo.

D’autres options complémentaires

Le média américain évoque d’autres possibilités, comme rechercher une photo dans votre galerie d’images ou identifier une musique avec une seule écoute. Les screenshots mettent enfin en exergue un suivi en direct de rencontres sportives.

Si cette refonte avait d’ores et déjà été déployée sur l’application Google en version iOS, elle manquait encore à l’appel sur Android. Ce n’est maintenant qu’une question de temps avant que tout le monde en profite.

