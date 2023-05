Google TV se paye une cure de jouvence, avec deux belles nouveautés au menu

Google TV a fait l’objet d’une mise à jour sympathique lui permettant d’améliorer d’un côté son système de stockage, et de l’autre ses performances.

Le système d’exploitation pour téléviseur, Google TV, a droit à une mise à jour plus que bienvenue. La firme de Mountain View en présente les nouveautés dans un billet publié sur la communauté de Google TV Help. Deux optimisations ont été principalement faites, l’une portant sur le stockage, l’autre sur les performances.

App Hibernation est la première nouveauté présentée. Celle-ci force les applications à « hiberner » lorsqu’elles ne sont pas utilisées pendant plus de 30 jours, peut-on lire. Cette mise en veille prolongée permet de jouer sur l’espace de stockage disponible dans le système, précise le géant californien.

Toujours plus d’espace

Les App Bundles Android (AAB) ont également été retravaillés, puisque la taille des applications a été réduite d’environ 25 %. Ici, Google TV exploite uniquement les éléments de l’app dont vous avez besoin, et non plus l’ensemble de l’application, afin là encore de libérer de l’espace sur votre appareil.

Pour rappel, les AAB ont été présentées en 2018. Ce format visant à remplacer son homologue APK est de plus en plus poussé par le constructeur américain. Il est à la fois plus petit, plus rapide et donc plus pratique sur bien des points. Google sanctionne même les développeurs qui se cantonnent désormais à de l’APK.

Un OS plus rapide et réactif

Au chapitre des performances, Google dit avoir réduit le temps de réponse entre votre télécommande et votre téléviseur, pour toujours plus de réactivité. Par ailleurs, Google TV est maintenant censé s’allumer plus rapidement, alors que l’animation de chargement au moment du redémarrage a elle aussi été optimisée.

Toutes ces petites améliorations sont d’ores et déjà en cours de déploiement, voire déjà implémentées sur vos appareils, affirme Google. Il n’y a désormais plus qu’à en profiter.

