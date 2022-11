Comment Google va vous permettre d’installer plus d’apps sur votre TV

Google souhaite imposer le format AAB sur Android TV et Google TV en lieu et place du traditionnel APK. Un format qui va se révéler très utile sur nos téléviseurs.

Sur nos smartphones, il n’est pas rare de retrouver un espace de stockage montant jusqu’à 512 Go, voire 1 ou 2 To. Assez donc pour stocker un grand nombre d’applications sans se soucier de leur taille. Sur les téléviseurs, la problématique est tout autre.

Encore aujourd’hui, en 2022, la majorité des TV se limitent à 8 Go de stockage. Avec la multiplication des plateformes de streaming vidéo comme audio, ajoutez-y une ou deux applications de cloud gaming et la mémoire de votre téléviseur est pleine. Cela oblige à jongler en désinstallant — parfois temporairement — à la volée les applications que l’on utilise le moins souvent.

Les App Bundles à la rescousse

Pour régler ce souci, Google a pensé au format Android App Bundle (AAB), présenté en 2018 et poussé de plus en plus par la firme de Mountain View. Contrairement au format APK historique, le format AAB est plus petit, plus rapide, et donc plus pratique sur bien des points.

Alors qu’un APK est universel et contient un grand nombre de données pour s’adapter à n’importe quel appareil, le format AAB permet de n’installer que les données nécessaires au bon fonctionnement sur l’appareil ciblé. Ainsi, si vous avez un smartphone sous Android 13 par exemple, vous n’aurez pas besoin de télécharger toutes les données encore obligatoires à son bon fonctionnement sur Android 10. En moyenne, c’est 20 % d’espace disque gagné par application.

Ce format permet par ailleurs d’archiver une application. Une application archivée prend alors 60 % d’espace en moins et peut être désarchivée très simplement, sans avoir à tout paramétrer à nouveau par la suite. Une simplicité d’usage évidente.

Un format obligatoire sur TV en 2023

Afin de pousser davantage son format, Google a donc imposé à toutes les applications voulant apparaître sur le Play Store d’Android TV et de Google TV de proposer un format AAB. À partir de mai 2023, les applications ne proposant qu’un APK seront « cachées » sur ces plateformes. Selon Google, adapter une application APK au format AAB ne prendrait pas plus de trois jours à un ingénieur.

Rappelons toutefois qu’il s’agit d’un format plus fermé que l’APK et que certains développeurs ont peur que cela les contraigne à adopter la vision de Google sans mot dire. L’avenir nous dira s’ils ont raison…

