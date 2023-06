Google Drive : vérifiez la compatibilité de l’application sur votre vieux PC Windows

C'est officiel, Google Drive ne prendra bientôt plus en charge Windows 8 et 8.1. Cette décision prendra effet dans quelques semaines... et concernera aussi la version 32-bit de Windows 10.

C’était à prévoir, c’est maintenant officiel, l’application Google Drive ne supportera bientôt plus trois des anciennes versions de Windows. On apprend en effet de The Verge, que l’appli de bureau du service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud cessera de prendre en charge Windows 8, Windows 8.1, mais aussi la version 32-bit de Windows 10. La nouvelle vient directement de Google, qui a fixé les modalités de cette fin de support sur une page de support repérée en premier lieu par Android Police.

Pour rappel, l’application de bureau de Google Drive permet notamment de synchroniser certains des fichiers et des dossiers de votre PC avec le Cloud de Google, mais aussi de sauvegarder n’importe quelle photo ou vidéo sur Google Photos. Un utilitaire particulièrement utile, donc, mais dont il faudra se passer sur Windows 8 / 8.1, et sur Windows 10 32-bit, à compter du mois d’août précise Google.

Quand tout le monde vous pousse à migrer vers Windows 11

Notons toutefois que les utilisateurs concernés pourront toujours continuer d’utiliser les services de Google Drive… mais au travers d’un navigateur, si toutefois ce dernier supporte encore les anciennes versions de Windows affectées par cette fin de support. Cela étant, les incitations à migrer vers Windows 11 se font globalement de plus en plus fortes. Et la mesure annoncée par Google nous prouve, s’il le fallait encore, que ces incitations ne viennent plus uniquement de Microsoft.

Comme le souligne The Verge, la saga Windows 8 / 8.1 se conclut d’ailleurs de plus en plus franchement. Microsoft a notamment cessé de déployer dessus ses dernières mises à jour de sécurité et depuis janvier, l’assistance technique n’est plus disponible non plus pour ces versions. Google, de son côté, a par ailleurs déployé en février la première version de Google Chrome ne prenant plus en charge ni Windows 7, ni Windows 8 / 8.1. Même dynamique chez Mozilla, qui prévoit d’en faire autant avec Firefox l’année prochaine.

