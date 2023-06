Google Messages s’apprêterait à reprendre l’une des principales discrimination d’iOS

Pour rendre l'utilisation du standard RCS beaucoup plus explicite dans Google Messages, Google travaille à l'ajout d'un badge coloré que vous ne pourrez pas rater. Il vous permettra de savoir en un clin d'œil quelles conversations sont éligibles.

Google veut rendre nettement plus visible l’utilisation du RCS, fils spirituel du SMS, dans son application Google Messages. On apprend cette semaine de 9to5Google, que la firme serait en passe de déployer un nouveau badge permettant de savoir instantanément si une conversation est éligible ou non à ce standard.

Ajoutée à l’écran d’accueil de Google Messages, cette nouveauté se présente sous la forme d’une petite bulle colorée, logée juste à côté de la photo de contact de vos correspondants disposant d’un smartphone compatible avec le RCS. Cette icône est visible autant sur les conversations individuelles (tout du moins le cas échéant), que sur les conversations de groupe éligibles. Elle s’appuie par ailleurs sur le système Dynamic Color pour adopter automatiquement une teinte cohérente avec votre interface.

Cela n’est pas sans rappeler iMessage sur l’iPhone qui colore ses bulles en bleu si l’on discute avec un iPhone, ou en vert si la personne à l’autre bout de la ligne possède un Android. Une pratique qui a mené au harcèlement de certains enfants exclus de discussions pour la couleur de leur bulle.

Une fonctionnalité pour savoir très vite à quoi s’en tenir

Avant l’arrivée de cette nouveauté, voir si une conversation était éligible au RCS s’avérait moins facile. Il fallait pour cela ouvrir la conversation en question et observer si le champ de texte indiquait « message RCS » ou simplement « message texte ». Une manipulation qui pourrait bientôt être révolue.

Quant à Google, on sent qu’il cherche de plus en plus à faire coïncider son application Messages et le standard RCS… qui lui permet de proposer une expérience plus riche. La chose se fait visuellement (le logo coloré censé représenter les conversations RCS reprend les lignes du logo Google Messages), mais aussi en termes de fonctionnalités, puisque la nouvelle fonction Magic Compose adoptée par Google Messages n’est par exemple compatible qu’avec les messages RCS.

Notons toutefois que ces nouveaux « badges RCS » ne sont pas encore déployés à grande échelle. Pour l’instant, il semble que Google teste juste cette fonctionnalité au travers de la dernière bêta de Google Messages (20230615_02_RC00). Elle pourra se montrer très pratique pour les personnes voyageant beaucoup pour éviter un hors forfait lié à l’usage d’un MMS par exemple.

Compte tenu de son utilité, nous sommes confiants que cette nouveauté finisse par être adoptée, mais rien n’est pour l’instant confirmé… et l’on ignore quand Google pourrait la déployer chez l’ensemble des utilisateurs.

