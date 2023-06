Pixel 8 et 8 Pro : attendez-vous à un arc en ciel de coloris

Grâce aux fonds d'écran des futurs smartphones de Google, on peut avoir une idée assez précise des futurs coloris des Pixel.

Le design, en matière de tech, est souvent dénigré comme un élément parfaitement secondaire. Et pourtant, lorsqu’on possède un smartphone, on côtoie son look tous les jours pendant plusieurs années. Autant se débrouiller pour qu’il nous plaise.

Grâce à Android Authority, on a déjà une première idée des futurs coloris des Pixel 8 et 8 Pro. En effet, le site a mis la main sur les futurs fond d’écran des flagships de Google.

Les coloris probables des futurs Pixel 8 et 8 Pro

Or les fonds d’écran s’alignent généralement avec les coloris qu’on trouve au dos des smartphones. C’est en tout cas le cas depuis 2021 et les Pixel 6. Voici donc les probables coloris à attendre :

Pixel 8 : Vert, bleu clair, violet et rose ;

Pixel 8 Pro : Vert, noir, beige et bleu clair.

Voici les fonds d’écran en question si vous souhaitez les essayer dès maintenant.

Fonds d’écran du Pixel 8

Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority

Fonds d’écran du Pixel 8 Pro

Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority

On remarque d’ailleurs qu’une fois encore, Google semble avoir choisi un thème bien précis pour ses fonds d’écran. Après les motifs floraux des Pixel 6 et les plumes des Pixel 7, les Pixel 8 se dirigeront donc vers un motif minéral.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !