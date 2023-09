Google Chromecast : sa nouvelle télécommande intègrerait un bouton magique

Une nouvelle Chromecast serait en projet chez Google avec au programme une mystérieuse nouvelle télécommande.

Cela fait trois ans que Google n’a pas mis à jour son Chromecast. La dernière version sortie en 2020 embarquait pour la première fois son système d’exploitation, Google TV, maintenant installé nativement sur de nombreux téléviseurs (Sony, LG, Samsung). Si Apple a depuis deux nouvelles itérations de son boitier Apple TV, Google ne semble pas si pressé de rafraîchir sa Chromecast. Plusieurs bruits de couloirs depuis le début de l’année nous ont cependant indiqué qu’une nouvelle version était dans les cartons, avec une mystérieuse nouvelle télécommande.

Une télécommande et son bouton magique

En janvier dernier, la mention d’un nouvel appareil Google avait été découvert au sein du code de son application Google Home. Surnommé « YTC », il devrait succéder à la Chromecast avec Google TV (YTV) et la Chromecast HD (YTB). Mais depuis, silence radio. Jusqu’à maintenant.

Le très bien renseigné Mishaal Rahman a publié sur X (Twitter) ses découvertes au sein de la documentation de la bêta d’Android 14. Dans une vidéo, il a pu découvrir ce qui s’apparentait à une télécommande de l’actuelle Chromecast, mais avec une disposition des boutons bien différente. Il y a désormais quatre boutons sur la partie gauche et trois boutons sur la partie gauche, dont un plus imposant que les autres.

À gauche : la supposée nouvelle télécommande. À droite : la télécommande actuelle du Chromecast // Source : @MishaalRahman

Mais la grande nouveauté, c’est ce nouveau bouton habillé d’une étoile. Selon la documentation, la fonction de celui-ci pourra être choisie par l’utilisateur, qui pourra soit l’associer à une application de son choix (YouTube, Netflix, Disney+…), soit changer l’entrée sur le téléviseur. Actuellement, deux boutons raccourcis permettent de lancer directement YouTube et Netflix, on apprécierait donc de pouvoir au moins personnaliser ce bouton.

Si rien n’est pour le moment confirmé, on peut sans trop se tromper s’imaginer que Google est bien à l’œuvre sur une future Chromecast intégrant Google TV. En plus des changements sur la télécommande, on aimerait une mise à jour sur sa fiche technique : un processeur un peu plus puissant et une plus grande capacité de stockage. Vu le peu d’informations que nous avons sur cette éventuelle nouvelle version, ne vous attendez pas à la voir annoncée en même temps que les Pixel 8 le 4 octobre prochain.

